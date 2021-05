La dictadura y el “atrevido”: cómo fue la discusión entre García y Núñez en el Parlamento

Política

El pasado miércoles ocurrió un hecho bastante insólito en el Parlamento. Mientras se daba una reunión entre representantes del Ministerio de Defensa Nacional con la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, una discusión sobre la dictadura concluyó en que los representantes frenteamplistas presentes, que eran tres, se retiraran de la sala.

El marco general de la discusión se conoció poco después de la reunión, pero versión taquigráfica a la que accedió Montevideo Portal revela con precisión cuál fue el origen del incidente y qué palabras molestaron a las partes.

De la reunión participaron la presidenta de la comisión, la diputada del Partido Nacional Nazmi Camargo, el nacionalista Gabriel Gianoli, el colorado Gustavo Zubía y los frenteamplistas Gerardo Núñez y Carlos Rodríguez. Los delegados de la comisión que también participaron fueron el colorado Walter Cervini y el frenteamplista Enzo Malán. Más tarde ingresó a la sala, en condición de invitada, la nacionalista Gloria Rodríguez.

Por el Ministerio de Defensa fue toda la cúpula: el ministro Javier García, el subsecretario Rivera Elgue, el director general de Secretaría Fabián Martínez y el director general de Política de Defensa Daniel Locattelli.

Fue el frenteamplista Carlos Rodríguez quien inició la reunión y señaló cuáles eran los motivos principales de la invitación a la cúpula ministerial. Entre los principales temas a conocer por los diputados estaba el nuevo decreto de política de defensa nacional, que aprobó la propuesta formulada por el Consejo de Defensa Nacional (Codena), normativa que fue dispuesta en diciembre de 2020.

La previa

Básicamente, la reunión giró en torno a la política de defensa nacional que comenzó a implementar el gobierno. Las autoridades del ministerio hicieron una extensa exposición y luego tomó la palabra el diputado Núñez, del Partido Comunista, quien comenzó agradeciendo a las autoridades por estar presentes.

No obstante, tras la exposición, Núñez planteó que quería "hacer algunas reflexiones" sobre temas que "no estuvieron en consideración" relacionados a "cómo inciden algunos tratamientos, algunas definiciones políticas e ideológicas del actual gobierno, en las políticas de defensa nacional".

"Creo que en el análisis de las políticas de defensa nacional no se puede obviar la reincorporación de Uruguay al TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, al que Uruguay reingresó en marzo de 2020). Es un elemento claramente de definición política", dijo Núñez, que luego se explayó.

"Es un elemento claramente de definición ideológica, que tendrá su fundamentación, y podemos debatir largo y tendido sobre el tema, pero es un componente fundamental de la defensa nacional, justamente, en el entendido de que Uruguay, como Estado, se compromete a asistir, como lo dice el tratado, a otros países en caso de agresiones. Pero, justamente, hay que ir a la génesis de este tratado. Es un tratado que se crea y se firma finalizada la Segunda Guerra Mundial y que mucho tiene que ver con la seguridad nacional. Muchísimo tiene que ver el TIAR con el concepto de seguridad nacional porque es un tratado a medida de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, de antes y de ahora", expuso Núñez.

La página web

En respuesta, García dijo que iba a ir "por su orden". Inició señalando que "nunca nadie puede reincorporar lo que no se ha ido", por lo que "mal el Uruguay puede reincorporarse al TIAR cuando nuestro país nunca se fue del TIAR". A este comentario, Núñez se limitaría a responder que el propio sitio web de Presidencia indicó el 10 de marzo de 2020 que Uruguay "regresa al TIAR".

García añadió: "Aparte, yo no sé cómo le preocupa tanto el TIAR y la influencia de Estados Unidos. Se ve que no leyó los diarios de hoy. Podría haberlos leído hace un tiempo. Hoy sale un libro en el Uruguay que recuerda una solicitud que hizo el expresidente, el doctor Tabaré Vázquez, a Estados Unidos, al presidente Bush, para que, en la eventualidad de un conflicto con Argentina, protegiera a Uruguay; le diera un 'sustito', como dice hoy textualmente. Era como una especie de TIAR personal. ¿Cómo puede usted plantear eso? Después de lo que hizo el gobierno, usted no puede plantear más esto. Era un TIAR bilateral". García tomó esta cita del último libro del periodista Gabriel Pereyra, Tabaré Inédito.

Tras este comentario, hubo algunas interrupciones y diálogos, según consta en la versión taquigráfica. Cuando retomó la palabra, García volvió a la batalla dialógica: "Vuelvo a reiterar: no fue el Partido Nacional, no fue la coalición de gobierno que en una reunión en Anchorena le pidió al presidente Bush que lo ayudara ante una eventualidad de un conflicto bélico con Argentina; no fue el Partido Nacional; no fue la coalición de gobierno; fue el Frente Amplio".

Luego añadió: "Hablemos de la doctrina de seguridad nacional. Yo comprendo que el diputado sea especialista en la doctrina de seguridad nacional. ¡Si la doctrina de seguridad nacional en el Uruguay la fundaron los comunicados 4º y 7º que apoyó el Partido Comunista del Uruguay, dictados el 9 de febrero de 1973 por un grupo de militares golpistas que hicieron trágica la vida en el Uruguay con el respaldo, entre otros, del Partido Comunista! Entiendo que sea especialista en la doctrina de seguridad nacional. ¡Si la respaldó! ¡Su partido la respaldó! Está sembrado de bibliografía, pero alcanza una, el editorial del diario El Popular, del que es ávido lector el diputado. Así que si hablamos de doctrina de seguridad nacional, el diputado tiene credenciales. En Uruguay se fundó a partir de los comunicados 4º y 7º que respaldó el partido del señor diputado con los militares golpistas que iniciaron la trágica noche que vivió doce años nuestro país".

García dijo en la reunión que "pensaba que estos temas no iban a surgir", pero señaló que actualmente la política "de defensa nacional" es parte "de una convicción íntegramente democrática, republicana e institucional que tienen los partidos de la coalición".

"¿Alguien duda de la vocación democrática, republicana, institucional del gobierno de la República Oriental del Uruguay que está ejerciendo el poder? Si alguien tiene dudas sobre las convicciones democráticas de nuestro gobierno, los invito a que lo digan ahora. ¿Que tenemos convicciones diferentes? Por supuesto; las tenemos adentro de la coalición porque somos cinco partidos y no somos calcados. Somos todos partidos democráticos con historia, personalidades políticas, identidades diferentes, pero nos une lo importante: el amor por la libertad, las convicciones democráticas y republicanas. Yo no dudo -lo he dicho y escrito públicamente- de las convicciones democráticas y republicanas de la oposición política del Uruguay. Sería un mentiroso si sembrara una duda. Discrepo frontalmente -ya me conocen, saben que soy frontal-, pero eso no me lleva a marearme. Dentro de las convicciones democráticas, doy lucha de ideas, pero así como uno no duda de las convicciones democráticas de los demás, que no se siembren dudas. Si se tienen, que se digan. Que se diga: 'Ustedes no son democráticos', que se diga y se asuman las consecuencias políticas. Yo, la verdad, no dudo de quienes están frente a nosotros políticamente", continuó García.

Atrevido

Fue allí cuando Núñez volvió a tomar la palabra y aseguró que no entendió "la actitud del ministro". "Tendría que explicar algunas consultas que hicimos, que podría debatir, sin entrar al terreno que ha ingresado".

"Pero bueno, él preguntaba, y quería que le demostráramos, cuándo se había ido Uruguay del TIAR. Tal vez, usted no leyó el portal de Presidencia de la República de su gobierno, que dice: 'Uruguay se retira de la Unasur, regresa al TIAR y apoyará la reelección de Luis Almagro al frente de la OEA' -completito-, el 10 de marzo de 2020; el canciller era, todavía, Ernesto Talvi", le recordó Núñez.

"Pero además, le voy a decir algo con todo respeto. Usted es un atrevido, y se lo digo mirándolo a los ojos", señaló Núñez, que luego expresó: "Que usted les diga a los militantes del Partido Comunista -no a mí; yo no luché contra la dictadura-, a mi partido, que fue cómplice de la dictadura militar... usted es un atrevido".

La presidenta de la comisión, Camargo, le pidió al diputado que no usara adjetivos. "Bueno, yo lo lamento", continuó Núñez su respuesta. "Acá se ha dicho algo que no corresponde; se ha dicho que el Partido Comunista apoyó el golpe de Estado y yo le voy a decir lo que pasó en nuestro país, que tal vez el ministro no lo sepa. ¿Usted sabía que la inmensa mayoría de los desaparecidos en nuestro país son del Partido Comunista? ¿Son de la izquierda de nuestro país? ¿Usted sabía que la mayoría de encarcelados en nuestro país, de presos políticos, son del movimiento popular, de la izquierda, y muchos de ellos del Partido Comunista? ¿Y usted qué piensa? ¿Que fueron presos por colaborar con la dictadura como hicieron muchos de los que integran su partido? ¿O usted se olvidó de Aparicio Méndez, de su sector, que vino a suceder a Bordaberry? ¿O usted se olvida de los dieciocho intendentes, de diecinueve, que fueron cómplices de la dictadura y se quedaron después del golpe de Estado, muchos de su partido? Yo no voy a cometer el agravio de decirle a usted que es cómplice de la dictadura. No lo haría jamás, porque me consta lo que usted luchó cerca de la reconquista de la democracia. Ahora, yo no le puedo permitir que usted diga eso de un partido que en nuestro país luchó contra la dictadura".

Más adelante, Núñez le dijo a García: "Yo no dije que ustedes no condenan el terrorismo de Estado. Yo creo que hay integrantes de su coalición que no lo condenan y que fueron parte del terrorismo de Estado".

"Yo lamento que hayamos tenido que ingresar en este terreno cuando estamos discutiendo un tema que nadie había calificado. Y usted saca lo de Tabaré Vázquez y lo de los comunicados 4º y 7º. Está bien, si no tiene otros argumentos para venir a la comisión, es preferible que no venga, porque para venir a decirnos esas cosas, la verdad...", continuó el diputado.

Como se han ido tantos

Y allí comenzó el diálogo previo a la retirada de sala de los tres diputados frenteamplistas. García dijo: "Es dura la realidad, ¿vio?". Núñez le respondió: "Y sí, claro. Me parece que no corresponde".

"Es dura la realidad y hay que aceptarla", reiteró García. "Sí, claro", repitió Núñez. El ministro contraatacó: "Hay que aceptar estas cosas que dije". Y Núñez cerró: "No, no son la verdad".

Una vez retirada la bancada frenteamplista, García tuvo la última palabra: "A mí no me importa que me agravien en la vida política, lo que pasa es que son duras las cosas que el diputado sabe que su partido llevó adelante. Es dura la realidad, y las acciones que llevaron adelante. Nosotros no vamos a permitir que se siembren dudas sobre el partido de gobierno, sobre la coalición de gobierno. Es muy dura la realidad que tiene que aceptar el diputado; pero bueno, es parte de la vida política".

