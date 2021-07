Radío dijo que artículo 72 de la rendición de cuentas “no suma" y "genera distorsiones”

Política

Montevideo Portal

El presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, se reunió este miércoles con integrantes de la coalición de gobierno que integran la Comisión de Hacienda y Presupuesto porque están analizando la rendición de cuentas que presentó el Poder Ejecutivo hace algunas semanas.

Radío se hizo presente para dar su postura sobre el artículo 72 de la rendición, donde se pretende cambiar la ley para que el Ministerio del Interior acceda a la información de los clubes cannábicos.

El también presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) hizo saber sus razones de por qué está en contra del artículo a los legisladores y por qué considera de que es un error incluirlo. "Es una equivocación que esté en la rendición de cuentas, que no suma y que, al contrario, genera distorsiones, además de que pueden generar algunas cosas que de alguna manera violenta la normativa vigente", indicó.

Consultado sobre qué inquietudes le transmitieron los clubes cannábicos, Radío afirmó que le dijeron "muchas cosas", pero lo que específicamente inquietó a los clubes es el tema de la información.

Para poder evitar tener la identificación de los socios de los clubes de marihuana, Radío volvió a plantear su idea de generar un mecanismo para que los socios puedan recibir su material en su domicilio en lugar de ir a retirarlos.

"La idea que yo hice publica hablando de delivery que alarmó a mucha gente. Lo que estoy hablando es que los socios de los clubes que van a retirar pueden recibirlo en su domicilio y no tengan que ir hasta el club. Esto resolvería que la identidad de los socios quedaría protegida y efectivamente podríamos darle las direcciones de los clubes al Ministerio del Interior preservando la identidad de los usuarios", planteó.

No obstante, dijo que para el caso de los autocultivadores sería "descabellado" porque no se puede dar la dirección de la casa porque en ese caso se revela la identidad de las personas. "En una casa viven pocas personas y ahí me parece que era claro que no podía ser", indicó, y agregó que presentó la propuesta en la reunión porque los legisladores "estaban interesados en saber todo".

"Esta información la veníamos conversando (con el ministro del Interior). Yo quiero adelantarles, él lo dirá en su momento, pero que es una solución que resolvía bastante las cosas", sostuvo.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo quite el artículo ante la postura del propio presidente Luis Lacalle Pou, quien está en contra del artículo, Radío explicó que, en la medida de que el proyecto está en el Parlamento, la decisión es de los legisladores. Sin embargo, agregó que él aspira a que sí sea quitado.

Sobre la posibilidad de hacer una revisión total de la ley de marihuana y la posibilidad de eliminar el registro, Radío dijo: "Lo que puedo dar fe es que muchos de los legisladores cuando no acompañamos este proyecto cuando se transformó en ley, uno de los argumentos era la existencia del registro. Nosotros lo que tenemos que hacer es acumular, esto tiene que ser una política de estado, una política pública, y nosotros tenemos que acumular. Si hay cosas que hay que revisar, hay que revisarlas con el conjunto de la sociedad civil, conjunto de los sectores políticos y creo que es una posibilidad que tenemos que estudiar desde dos puntos de vista: de su viabilidad política y operativo. Qué tipo de distorsiones puede generar. Me parece que las dos cosas hay que analizarlas".

Finalmente, el presidente de la JND aseguró que su punto de vista ideal es que el artículo desapareciera. "Lo sostuve el primer día y lo sostengo hoy", concluyó.

Montevideo Portal