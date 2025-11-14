Quién fue Ho Chi Minh, el vietnamita cuyo busto desató polémica entre el FA y oposición

Política

Una estatua del busto del líder vietnamita Ho Chi Minh causó revuelo entre el Frente Amplio (FA) y la oposición, que cuestiona la figura del comunista y la “relevancia” que le dio el gobierno de Yamandú Orsi al gobierno de la Embajada de la República Socialista de Vietnam en Argentina.

La Junta de Montevideo discutirá la instalación del busto de Ho Chi Minh en la avenida José Pedro Varela y Madreselva, cerca del espacio llamado República Socialista de Vietnam. Para ello, el FA debe conseguir el voto de 21 ediles.

Ho Chi Minh nació en 1980 bajo el nombre de Nguyen Sinh Cung, en un pequeño pueblo de la región central de Vietnam, cuando era parte de la Indochina francesa. Fue hijo de un funcionario que criticaba abiertamente al régimen colonial, por lo que creció bajo una fuerte conciencia nacionalista. Ese impulso lo acompañaría toda su vida: la idea de una Vietnam libre y unificada.

A los 21 años, el vietnamita dejó su país y viajó por el mundo. En París, Francia, conoció el socialismo y el marxismo, que marcarían su ideología política. En ese momento, cambió su nombre a Ho Chi Min: el que ilumina.

En 1930 fundó el Partido Comunista de Indochina y comenzó a organizar la resistencia contra Francia. Su actividad le valió persecuciones, exilios y años de vida clandestina en China y Tailandia. En 1941 regresó a su país para liderar el Viet Minh, el frente de liberación nacional que luchó primero contra la ocupación japonesa y luego contra el retorno francés tras la Segunda Guerra Mundial.

El 2 de setiembre de 1945, en Hanoi, Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam. Sin embargo, la paz duró poco: Francia no aceptó el retiro y comenzó la Primera Guerra de Indochina, que terminó en 1954 con la derrota francesa en Dien Bien Phu y la división del país en dos Estados: el norte comunista, encabezado por Ho, y un sur alentado por Estados Unidos.

Luego se desató la Guerra de Vietnam, en la que se convirtió en un símbolo mundial de resistencia anticolonial. En 1945, asumió como primer ministro de la República Democrática de Vietnam. Hasta 1969, cuando murió, fue presidente de los vietnamitas.

Ante la posible instalación del busto de Ho Chi Minh, la oposición salió al cruce con el canciller de la República, Mario Lubetkin, después de que enviara una carta a la Junta Departamental de Montevideo, en la que destacó la “prioridad” y “relevancia”.

“Miren quien está detrás de la colocación del busto de Ho Chi Minh en Montevideo… No, canciller, ¡los valores democráticos no se negocian! Comerciar con todos, sí. Homenajear a quien reprimía a sus disidentes y ejecutaba a sus detractores, no”, escribió el diputado blanco Juan Martín Rodríguez en su cuenta de X, en la que adjuntó la carta que Lubetkin envió al presidente de la Junta, Gonzalo Sánchez.

“Me dirijo a usted en referencia a la visita a Uruguay de la señora vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, que tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre de 2025 cuya realización reviste particular relevancia en el marco de las misiones oficiales que el Ministerio de Relaciones Exteriores desarrolla en el continente asiático”, dice la misiva que envió el canciller de la República.

Lubetkin señaló que la visita de la vicepresidenta vietnamita incluiría el descubrimiento del busto del expresidente Ho Chi Minh, que describió como un “acto de alto valor simbólico y cultural que representa un nuevo hito en el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre nuestros pueblos”.

El ministro de Relaciones Exteriores dijo que el busto y la base del homenaje al vietnamita “constituyen una donación del gobierno” de ese país, que envió en un “gesto de generosidad y profundo significada”.

“El monumento se integrará al Espacio de Vietnam en reconocimiento al espíritu de hermandad que inspira esta iniciativa”, dijo Lubetkin.