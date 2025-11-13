Política

“Prioridad” y “relevancia”: la carta de Lubetkin a la Junta por el busto de Ho Chi Minh

La oposición salió al cruce con el canciller de la República, Mario Lubetkin, después de que enviara una carta a la Junta Departamental de Montevideo, en la que destacó la “prioridad” y “relevancia” del busto en homenaje al líder vietnamita Ho Chi Minh.

Miren quien está detrás de la colocación del busto de Ho Chi Minh en Montevideo… No, canciller, ¡los valores democráticos no se negocian! Comerciar con todos, sí. Homenajear a quien reprimía a sus disidentes y ejecutaba a sus detractores, no”, escribió el diputado blanco Juan Martín Rodríguez en su cuenta de X, en la que adjuntó la carta que Lubetkin envió al presidente de la Junta, Gonzalo Sánchez.

“Me dirijo a usted en referencia a la visita a Uruguay de la señora vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, que tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre de 2025 cuya realización reviste particular relevancia en el marco de las misiones oficiales que el Ministerio de Relaciones Exteriores desarrolla en el continente asiático”, dice la misiva que envió el canciller de la República.

Lubetkin señaló que la visita de la vicepresidenta vietnamita incluiría el descubrimiento del busto del expresidente Ho Chi Minh, que describió como un “acto de alto valor simbólico y cultural que representa un nuevo hito en el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre nuestros pueblos”.

El ministro de Relaciones Exteriores dijo que el busto y la base del homenaje al vietnamita “constituyen una donación del gobierno” de ese país, que envió en un “gesto de generosidad y profundo significada”.

“El monumento se integrará al Espacio de Vietnam en reconocimiento al espíritu de hermandad que inspira esta iniciativa”, dijo Lubetkin.

Tal como informáramos, la Intendencia de Montevideo (IM) (IM) envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para colocar una placa en homenaje a Ho Chi Minh. El texto le da la aprobación a la Embajada de la República Socialista de Vietnam en Argentina, según indica el documento al que accedió Montevideo Portal.

De acuerdo con la argumentación del texto, se trata de una cooperación entre ambos países para fortalecer la cultura. Tras la iniciativa de la Embajada de Vietnam en Argentina, Espacios Públicos de la IM resolvió que lo ideal sería colocar la placa en la avenida José Pedro Varela y Madreselva, cerca del espacio llamado República Socialista de Vietnam.

Ho Chi Minh fue un líder vietnamita, cuyo nombre lleva la capital del país en el que nació. Durante su juventud viajó por el mundo —vivió en Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética—, donde se acercó a las ideas comunistas y a los movimientos anticoloniales. En París adoptó el seudónimo que lo haría famoso: Ho Chi Minh, que significa “el que ilumina”.

En 1941 fundó el Viet Minh, una organización nacionalista y comunista que primero combatió la ocupación japonesa y luego se enfrentó al regreso de Francia. Tras la Segunda Guerra Mundial, proclamó la independencia de Vietnam y se convirtió en presidente de la República Democrática de Vietnam, el país que luego sería conocido como Vietnam del Norte.

Ho Chi Minh lideró la resistencia vietnamita durante la primera guerra de Indochina (1946–1954) y fue la inspiración política y moral de su pueblo durante la Guerra de Vietnam, que enfrentó al Norte comunista con el Sur apoyado por Estados Unidos.

Murió en 1969, antes de ver cumplido su sueño de un Vietnam reunificado, pero su figura quedó grabada como el símbolo de la independencia nacional y la lucha contra el colonialismo. En 1975, tras la victoria del Norte, Saigón fue rebautizada como Ciudad Ho Chi Minh en su honor.

