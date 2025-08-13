Enigma: auto hallado con restos humanos pertenece a abogado y exjuez desaparecido

Policiales

En las últimas horas se conocieron nuevos datos acerca del caso del auto que apareció incendiado en un descampado próximo a las calles Pantaleón Pérez y Emilio Ravignani, en la zona de Flor de Maroñas.

Tal como informáramos, dentro del vehículo se localizaron algunos huesos humanos calcinados, entre ellos un cráneo.

Según consigna el noticiero Telemundo, el cráneo en cuestión presentaba un impacto de bala en la cabeza, por lo que el caso fue caratulado como homicidio.

Asimismo, se divulgó que el automóvil — un VW Gol— pertenece a un abogado y exjuez, que se encuentra desaparecido. Por ello, se llevarán a cabo procedimientos para establecer si los restos hallados en el coche corresponden o no a su propietario.