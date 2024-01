Quién era Tomás Tello, el joven asesinado en Argentina por el que investigan a uruguayos

Internacionales

Tomás Valentin Tello había ido a festejar el primer día de este 2024 con sus amigos y primos al balneario argentino Santa Teresita. Sin embargo, fue asesinado por una patota, por la que recibió una puñalada en el tórax que le causó la muerte. Por el momento, consignó la prensa argentina, los detenidos son nueve: hay dos menores de edad y tres uruguayos implicados en la causa.

El ataque comenzó sobre las 7:00 del 1º de enero. Algunos medios consignaron que la pelea comenzó en la playa, mientras que otros aseguran que fue en el cruce de la calle 44 y la avenida Costanera. Los motivos del ataque aún no se esclarecieron. Lo que sí se sabe es que el joven intentó correr para escapar, pero lo atraparon y lo mataron.

Tello tenía 18 años y se ganaba la vida como albañil, trabajaba con su tío durante más de 13 horas por día, contó su madre, Samanta, a TN. Ella y su hijo vivían en Mar de Tuyú, de donde Tomás era oriundo.

“Tomás era mi bebé. Era mi debilidad, como yo le decía a todo el mundo. Mi único hijo varón y compañero, sobre todas las cosas; era bueno, trabajador”, contó Samanta.

Según su madre, su hijo era querido: “Tenía un montón de amigos, todo el mundo lo quería”. “Era un chico bueno y bondadoso, trabajaba, a veces salía con los amigos. Ni siquiera tenía novia”, agregó.



Samanta contó a la prensa argentina la emoción de Tomás por ir a Santa Teresita. “Estaba contento” porque iba a reencontrarse con sus abuelos y primos que viajaban desde Buenos Aires para celebrar el comienzo de un nuevo año.

“Dijo que iba a la costanera, le escribí a la 1 y nunca me contestó, el último estado que tiró por Facebook fue a las 4:30 de la mañana”, indicó la madre sobre el último contacto que tuvo con su hijo.

Ayer lunes, la madre le escribió unas palabras a Tomás desde su cuenta de Facebook. “Juro que todavía no termino de caer, hijo mío... Mi bebé, mi debilidad, mi orgullo, como te dije siempre que eras, y así será siempre”, consignó La Nación.

“No logro entender tanta maldad, salvajismo. Anoche me preguntaba una y otra vez y es un pensamiento que no me deja en paz: cómo habrás sufrido para defenderte, amor. Lo que te hicieron no tiene consuelo en mi alma ni lo tendrá jamás”, continuó.

La madre prometió justicia: “Juro que aunque se me vaya la vida, junto a nuestro abogado va a haber justicia por vos, amor de mi vida. Yo me voy a encargar de que por lo menos ahí donde estas descanses en paz, amor de mami. Te amo por siempre, mi angelito”, concluyó.

Por su parte, Daniel Tello, padre de Tomás, también se refirió al asesinato de su hijo: “Quiero que se haga justicia. Yo me fui de Santa Teresita, estoy en la casa de mi novia porque es la única que me tranquiliza y no quiero hacer cagadas”, dijo en diálogo con Radio Con Vos.

“Me estoy conteniendo, todavía no caí en lo que pasó. Me sacaron a mi bebé, me lo mataron más de nueve cobardes y nadie hizo nada”, consideró.

Sobre el caso y los detenidos

De acuerdo con Infobae, la víctima estaba con sus amigos cuando un grupo de gente “lo corrió, lo acorraló” y uno de ellos lo apuñaló en el pecho. En el marco de la brutal golpiza que le dieron nueve personas, hay tres uruguayos detenidos: un hombre de 57 años y sus hijos de 21 y 27.

“Uno de los detenidos de 21 años y oriundo de Santa Teresita, más otros tres sospechosos de 29 y 27 años y un ciudadano uruguayo de 57, comenzaron a agredir” al joven y a su grupo de amigos, detalló Infobae, según información de fuentes policiales. A su vez, TN detalló que fue el de 21 años quien habría apuñalado a Tomás, mientras que Infobae acotó que el uruguayo sería el padre del presunto homicida.

TN dialogó con un vecino que contó qué se sabe hasta el momento del hecho. “Era un grupo grande de jóvenes que lo insultaban, le tiraban botellazos. Había alguien que estaba con él que estaba pidiendo auxilio, que estaba desesperado porque lo veía desangrarse. Por lo que me comentaron, era por una rivalidad de fútbol. Yo no sé si ya se conocían de antes. No me dijeron la cantidad, pero era una cantidad importante, eran todos contra él. Sé que lo perseguían y le tiraban botellas porque adelante del hotel había vidrios rotos”, narró Alejandro.