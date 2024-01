Nueve personas, entre ellos un uruguayo, molieron a golpes a un joven en Argentina

Internacionales

Tomás Valentín Tello Ferreyra, un joven de 18 años, fue asesinado en la madrugada de este 1º de enero en Santa Teresita, Argentina, cuando una patota lo abatió a golpes, según consignan este lunes medios locales.

De acuerdo con Infobae, la víctima estaba con sus amigos cuando un grupo de gente “lo corrió, lo acorraló” y uno de ellos lo apuñaló en el pecho.

Según el mencionado medio hay nueve personas detenidas por este caso: cinco mayores de edad y dos menores. Asimismo, una de ellas es de nacionalidad uruguaya.

“Uno de los detenidos de 21 años y oriundo de Santa Teresita, más otros tres sospechosos de 29 y 27 años y un ciudadano uruguayo de 57, comenzaron a agredir” al joven y a su grupo de amigos, detalló Infobae, según información de fuentes policiales. A su vez, TN detalló que fue el de 21 años quien habría apuñalado a Tomás, mientras que Infobae acotó que el uruguayo sería el padre del presunto homicida.

TN dialogó con un vecino que contó qué se sabe hasta el momento del hecho. “Era un grupo grande de jóvenes que lo insultaban, le tiraban botellazos. Había alguien que estaba con él que estaba pidiendo auxilio, que estaba desesperado porque lo veía desangrarse. Por lo que me comentaron, era por una rivalidad de fútbol. Yo no sé si ya se conocían de antes. No me dijeron la cantidad, pero era una cantidad importante, eran todos contra él. Sé que lo perseguían y le tiraban botellas porque adelante del hotel había vidrios rotos”, narró Alejandro.

