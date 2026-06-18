Quién era Jonathan, menor de 16 años abatido y por qué Policía allanó su casa en el Borro

Montevideo Portal

La Policía abatió en la mañana de este jueves a un adolescente de 16 años, quien —de acuerdo con sus familiares— estaba en su casa del Borro (Montevideo) durmiendo cuando fue despertado por los efectivos.

Ante esto, el menor de edad salió en calzoncillos rumbo al fondo de la casa, y en ese momento le dispararon varias veces hasta dejarlo tirado en el suelo. Al ver las heridas de gravedad, los funcionarios decidieron subirlo a un patrullero y llevarlo a la policlínica de Capitán Tula, donde finalmente falleció, pese a los esfuerzos de los médicos.

La Policía, por su parte, asegura que, en su huida, el adolescente sacó un arma y apuntó a uno de los efectivos que era parte del operativo. La secuencia fue vista por su padre, quien asegura que mientras mataban a su hijo atinó a golpear una ventana al ver lo sucedido.

El fallecido se llamaba Jonathan y tenía en su casa tres armas con cargadores que fueron incautadas por la Policía. Además, el joven sumaba averiguaciones por presuntas balaceras en las que había participado.

A este último dato llegó la Policía gracias a un trabajo de inteligencia policial que incluyó el procesamiento de información obtenida mediante el sistema Shotspotter. A raíz de esto, se identificaron cuatro casas que servirían de refugio para los delincuentes que protagonizaron diversas balaceras en la zona del Borro.

Las órdenes de allanamiento emitidas por la Justicia fueron dirigidas para las inmediaciones de Horacio García Lagos y José Martirene. Entre las armas incautadas, había un Glock que tenía el número identificador borrado, además de que contaba con cargador extendido.

Jonathan vivía junto a su familia en un terreno y, al momento del ingreso de la Policía, su padre estaba en la vivienda. Otros familiares del joven protagonizaron incidentes con las autoridades, dado que reclamaban que la muerte del menor se dio de manera injusta y con abuso policial, algo que desde el Ministerio del Interior descartan por el momento.

Ante esto, los efectivos debieron utilizar munición menos que letal para evitar que la situación pasara a mayores.