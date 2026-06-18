“Lo acribillan como una rata en bolas”: padre de menor abatido por Policía contó qué vio

Montevideo Portal

La Policía realizó en la mañana de este jueves un allanamiento en el Borro (Montevideo), que terminó con el abatimiento de un adolescente de 16 años. De acuerdo con la versión de los efectivos, el menor de edad apuntó con un arma a un funcionario y esto motivó los disparos.

Sin embargo, la familia del menor asegura que se encontraba en su cuarto durmiendo cuando recibió los balazos. El padre del adolescente, notoriamente afectado por la situación, contó que la Policía fue de mañana a la zona y lo “hicieron levantar”.

“Lo acribillan como una rata en bolas. Lo matan como un perro”, consideró el hombre y aseguró que estaba durmiendo. Contó que el joven se “asustó y disparó” por el fondo de la casa.

El hombre contó que lo “cargaron como un perro” y lo tiraron encima de la camioneta para llevarlo a una policlínica, donde finalmente el menor de edad murió. El padre aseguró en diálogo con Telemundo (Canal 12) que el adolescente tenía un arma, porque en el “barrio hay que andar calzado”.