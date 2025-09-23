Policiales

Quién era Gonzalo, el joven barbero conocido por su solidaridad que mataron para robarle

Montevideo Portal

La Policía investiga el crimen de Gonzalo de Castro, el joven de 27 años que el pasado lunes por la tarde fue asesinado de un balazo en la Fortaleza del Cerro. El hecho se dio cuando la víctima hacía un vivo en redes sociales para convocar a otros colegas a un evento solidario.

El homicida se fugó de la escena, pero dejó algunos elementos que la Policía utiliza para dar con su paradero. En el lugar se encontraron un par de championes y un pasamontañas, además de un arma calibre 32 que por estas horas se analiza si se utilizó para cometer el asesinato de De Castro.

De Castro era un barbero conocido en la zona del Cerro; si bien su barbería estaba ubicada en Cerro Norte, muchos clientes llegaban de varios barrios. El negocio lleva el nombre de Barbería Lo de Low.

Uno de los elementos que lo hizo conocido en la zona fue su solidaridad, dado que siempre estaba a la orden para asistir a eventos y realizar cortes sin costo.

Tras su fallecimiento, la Comunidad Rollera —que organiza eventos de rollers— publicó en sus redes sociales para lamentar “el arrebato violento” que terminó en la muerte de De Castro.

“Enviamos las energías positivas para darle fuerzas, amor, paz y respeto a su familia”, indica la publicación. El socio de la víctima también realizó varios posteos, en los que recordó a De Castro. “Qué injusta la vida, mi hermano. Te voy a extrañar”, indicó.

De Castro, además de siempre estar vinculados a eventos solidarios en el Cerro, solía dedicarse con “pasión” a la barbería, indicaron algunos allegados a Montevideo Portal. “Siempre se estaba superando. Venía un niño con un corte que parecía imposible, y él lo intentaba. Grababa los procesos para luego mirar y ver en qué podía mejorar”, agregaron.

Con el correr de los años, fue progresando, dado que en 2022 la barbería comenzó como un emprendimiento que con el tiempo logró mejorar. También, en lo personal, obtuvo nuevos logros, dijeron sus amigos.

“Se había comprado un auto, tenía ganas de seguir ahorrando para agrandar la barbería”, sentenciaron.

