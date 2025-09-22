Policiales

Joven asesinado en el Cerro era barbero y al momento del crimen hacía vivo en redes

Montevideo Portal

La Policía identificó al joven de 27 años que fue asesinado esta tarde en la Fortaleza del Cerro, quien fue baleado por un delincuente luego de que ambos forcejearan.

La víctima era conocida en la zona porque tenía una barbería y era una parte fundamental a la hora de hacer eventos solidarios, dado que siempre estaba dispuesto a cortar el pelo de forma honoraria.

Según allegados, que brindaron sus testimonio a Telenoche (Canal 4), el joven había sido víctima de un intento de robo hace una semana, cuando dos delincuentes intentaron robarle el auto que había comprado hacía pocas semanas.

De acuerdo con el parte policial, en el momento en que se dio el crimen, el fallecido hacía un vivo en redes sociales con el fin de convocar a otros barberos para hacer una jornada solidaria.

Esto, de acuerdo con la hipótesis de las autoridades, pudo haber sido el desencadenante del asesinato, dado que el homicida buscaba robarle el celular y el resto de sus pertenencias.

