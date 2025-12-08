Internacionales

Quién era Gerling, argentino que murió al chocar con camión que llevaba equipos de Shakira

En la madrugada del pasado viernes 5 de diciembre se registró un nuevo siniestro fatal en Soriano, que tuvo como protagonista a Eduardo Gerling, un argentino de 50 años que circulaba en una camioneta que chocó contra un camión que llevaba equipos de los shows de Shakira en Uruguay.

Oriundo de Concordia, Entre Ríos, el argentino apodado como el Gaucho fue una figura conocida en la ciudad y apreciada por los vecinos, consignó Clarín.

“Qué tristeza me causa perderte, Eduardito querido… qué dolor. En paz descanses; que acá seguimos celebrando tu vida”, escribió una amiga del argentino en Facebook.

Según informó Soriano al Día y supo Montevideo Portal, el siniestro ocurrió sobre las 6 de la mañana del pasado viernes en el kilómetro 102 de la ruta 2, en Santa Catalina. Los dos autos se dirigían en sentido opuesto, pero terminaron del mismo lado, afuera de la ruta.

Gerling manejaba su camioneta, una Volkswagen Amarok. Tras el impacto con el camión, el Gaucho quedó en estado grave y fue trasladado a un centro de salud, donde falleció.

Se sospecha que puede haber habido omisión de asistencia, debido a que el hombre perdió el brazo en el accidente y no fue correctamente asistido. Incluso, un policía le hizo un torniquete con un cordón de su zapato para salvarlo.

El conductor del camión, un hombre de 56 años, resultó ileso. Los resultados de su espirometría fueron negativos.