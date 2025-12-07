Locales

Siniestro de tránsito en Soriano resultó en un argentino fallecido tras chocar con camión

Se registró un nuevo accidente de tránsito fatal, esta vez en el kilómetro 202 de la Ruta 2, en la localidad de Santa Catalina, Soriano.

Según informó Soriano al Día y supo Montevideo Portal, el siniestro ocurrió sobre las 6 de la mañana del pasado viernes, entre una camioneta y un camión.

En tal sentido, el hombre que conducía la camioneta, oriundo de Concordia, Entre Ríos (Argentina) falleció a las pocas horas del suceso, tras ser trasladado grave.

Se sospecha que puede haber habido omisión de asistencia, debido a que el hombre, que no falleció en el lugar, perdió el brazo en el accidente y no fue correctamente asistido.

lncluso, el hombre debió ser asistido por un policía quien le hizo un torniquete con un cordón de su zapato.

