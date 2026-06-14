Quién era Gaspi, el joven argentino que “jugaba a esconderse” detrás de un traje

Humorista, boxeador, cineasta y por siempre joven. Gaspar Prim Díaz, conocido por millones de seguidores como Gaspi, murió este domingo en Río de Janeiro tras el choque entre dos helicópteros que dejó seis fallecidos.

El joven argentino tenía 23 años y era uno de los creadores de contenido más populares de su generación. Su nombre se volvió conocido por videos de humor incómodo, situaciones absurdas y entrevistas callejeras que mezclaban improvisación con personajes extravagantes.

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspi alcanzó la fama cuando todavía no había cumplido los 18 años. Lo hizo en un momento en que YouTube argentino comenzaba a dejar atrás la generación de los sketches producidos y las cámaras cuidadas para abrazar un contenido más espontáneo, callejero, caótico e impredecible.

Su aparición rompió con buena parte de las reglas que dominaban internet. Mientras otros creadores buscaban mostrarse seguros, carismáticos y simpáticos, Gaspi construyó un personaje incómodo. Hablaba raro, parecía fuera de lugar y convertía el silencio y el cringe en parte del chiste.

Entre 2020 y 2021, Gaspi salió a la calle a grabar con una premisa sencilla, pero difícil de replicar, que consistía en acercarse a desconocidos y generar situaciones que nadie sabía cómo iban a terminar, a veces hasta sin un remate. El humor estaba en la tensión, en la reacción de la otra persona y en la sensación permanente de que algo podía salir mal.

Con el tiempo, ese estilo terminó creando un lenguaje propio, caracterísitco por el saludo “Buenass” con su voz ronca característica, el micrófono envuelto en cinta aislante y los diálogos absurdos se transformaron en elementos reconocibles para millones de jóvenes argentinos.

Con el tiempo, el humor evolucionó de lo raro a lo oscuro y polémico. Particularmente, dos de sus videos más disruptivos fueron una publicidad de cajones fúnebres que grabó con su abuela y una entrevista callejera con un mendigo, a quien le obligó a buscar trabajo.

Sin embargo, el fenómeno Gaspi nunca se explicó únicamente por el humor que hacía. A diferencia de otros influencers que construían una imagen aspiracional, él parecía representar exactamente lo contrario. No intentaba mostrarse exitoso, elegante ni admirado. Su personaje era el del tipo raro, desubicado, incómodo. Alguien que parecía no encajar del todo en ningún lugar.

Esa identidad conectó especialmente con una generación que creció consumiendo contenido en internet y que encontró en Gaspi una figura distinta a las celebridades tradicionales. Para muchos seguidores, la gracia no estaba solamente en los videos, sino en la sensación de que detrás de ellos había alguien genuino.

La popularidad llegó rápido y en grandes dimensiones. Millones de seguidores comenzaron a acompañar cada publicación y sus videos se convirtieron en material habitual de conversación en redes sociales, canales de streaming y grupos de amigos.

No obstante, la fama también tuvo un costo, y con el correr de los años, Gaspi empezó a mostrar señales de agotamiento. El personaje que lo había convertido en una de las figuras más populares de internet comenzaba a pesarle. Las expectativas crecían, la exposición era permanente y cada aparición parecía exigir una versión más extrema de sí mismo.

En ese sentido, durante una etapa decidió alejarse parcialmente de las redes sociales. Cuando volvió, el tono era diferente.

A través de un corto audiovisual, mezclando la rareza e ironía que lo caracterizó, Gaspi confesó: “Todas mis salidas terminaban similar. La verdad es que juego a esconderme bajo este traje. Los chistes quedan vacíos como las copas, las sonrisas se apagan como las luces; las mujeres huyen cuando no hay plata, y los taxis funcionan mal como mi cerebro”.

En ese video, titulado “La vuelta de Gaspi”, Prim por primera vez habló abiertamente de su salud mental y del impacto que la exposición pública había tenido sobre su vida. Ya no aparecía solamente el personaje.

Esa transformación sorprendió incluso a quienes lo seguían desde hacía años. Muchos habían conocido a un joven que parecía vivir dentro de una broma permanente. Ahora aparecía alguien dispuesto a hablar de sus inseguridades, de sus errores y de las dificultades que había atravesado. En más de una oportunidad describió ese proceso como un intento de recuperar su identidad.

Un año después, en 2025, su participación en La Velada del Año marcó uno de los momentos más visibles de esa nueva etapa. La preparación para el combate implicó cambios físicos profundos, disciplina deportiva y una exposición distinta a la que estaba acostumbrado.

En el transcurso, Gaspi bajó más de 20 kilos, modificó su conducta con respecto al cigarro y el alcohol y comenzó a mostrar una faceta mucho más introspectiva. Para buena parte de sus seguidores, aquella experiencia fue la confirmación de que estaba atravesando una reconstrucción personal.

En paralelo, también buscó ampliar sus horizontes creativos. Lejos de limitarse a los videos virales que lo habían hecho famoso, empezó a interesarse por formatos más largos y narrativos. En sus últimos trabajos aparecía una preocupación creciente por contar historias y registrar procesos personales.

Gaspi pertenecía a la primera generación de argentinos que construyó una carrera artística enteramente dentro de internet. Su crecimiento, sus errores, sus éxitos y sus crisis ocurrieron frente a una audiencia de millones de personas que lo vio pasar de ser un adolescente desconocido a una celebridad digital.

La tragedia de Río de Janeiro ocurrida este domingo interrumpe esa historia, cuando parecía entrar en un capítulo completamente diferente.

Más allá de las millones de reproducciones y frases que pasaron al lenguaje cotidiano de una generación joven, el legado que deja Gaspi es la historia de un hombre que supo reconstruir la vida que lo hundió frente a las cámaras y logró alcanzar todo lo que parecía posible dentro de internet.

Trágicamente, cuando finalmente comenzaba a mostrarse tal cual era, encontró un final inesperado lejos de su casa y de la comunidad de jóvenes en la que dejó un fuerte impacto.