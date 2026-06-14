Murieron Gaspi y Oliver Tree en choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro

Las autoridades brasileñas confirmaron este domingo que el influencer argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz, de 23 años, y el cantante estadounidense Oliver Tree, de 32, murieron en el choque de dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro.

La identificación de las víctimas se conoció horas después del siniestro, que dejó un saldo de seis fallecidos. Según informó la Policía Civil de Río de Janeiro al medio local G1, ambos viajaban en una de las aeronaves junto al productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, el director argentino Lucas Vignale y el piloto Alexandre Souza.

En el segundo helicóptero viajaba únicamente el piloto Charles Marsillac, quien también murió como consecuencia del impacto.

Gaspi había alcanzado notoriedad en Argentina por sus entrevistas callejeras y videos de humor publicados en redes sociales. En los últimos años había ampliado su alcance internacional y en 2025 participó de La Velada del Año V, el evento de boxeo para creadores de contenido organizado por Ibai Llanos.

Previo a los desafortunados acontecimientos, el argentino había estrenado “Gaspi visita tu casa”, una serie para el canal de YouTube Blender.

Tree, por su parte, construyó una carrera musical con alcance global y acumuló cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales. Entre sus canciones más populares figuran “Life Goes On” y “Miss You”, esta última junto al DJ alemán Robin Schulz.

El accidente ocurrió sobre las 8:59 de la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes. De acuerdo con testigos, las aeronaves chocaron en el aire y cayeron sobre un predio utilizado para almacenar vehículos eléctricos.

Uno de los helicópteros explotó al impactar contra el suelo y el fuego alcanzó varios automóviles estacionados en el lugar. Las autoridades continúan investigando las causas de la colisión.