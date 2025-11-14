Puntería: Metsul advierte que un ciclón pasará “de refilón”, y justo nos toca

Locales

El observatorio meteorológico brasileño Metsul advierte que durante el fin de semana se formará “un pequeño ciclón” que afectará a un reducido sector de la región, área que incluye a nuestro país.

De acuerdo con lo informado por la empresa gaúcha, un centro de baja presión se desplazará de oeste a este este fin de semana en el centro de Argentina y se intensificará entre el domingo y el lunes cerca del Río de la Plata, “formando un pequeño ciclón”.

Sin embargo, advierte que el fenómeno no presentará un poder destructivo como el que se abatió la semana pasada sobre el estado brasileño de Paraná, y que dejó un saldo de ocho muertos, cientos de heridos y millonarias pérdidas materiales.

En esta ocasión, los datos indican una trayectoria diferente. Según Metsul, la tendencia es que el sistema avance por el centro de Argentina, entre la provincia de Buenos Aires y Uruguay, y “la mayoría de los datos indican que debería intensificarse cerca del Río de la Plata”.

Posteriormente, según las proyecciones de los modelos, el ciclón se desplazaría rápidamente hacia el este y el sureste sobre el océano Atlántico, alejándose del continente a principios de la próxima semana.

Esta situación fue advertida a lo largo de la semana por predictores locales, aunque no se utilizó el término ciclón. Por ejemplo, el meteorólogo Guillermo Ramis se refirió con insistencia a la alta probabilidad de que en la madrugada del domingo se produzcan tormentas fuertes, con rachas de hasta 80 km/h.

Por su parte, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), emitió ayer un aviso especial por “tormentas fuertes y severas” durante el fin de semana.