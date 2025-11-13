“Eso enferma”: meteorólogo reafirmó inquietante advertencia y añadió nuevos elementos

Locales

En la mañana del miércoles, el meteorólogo Guillermo Ramis sorprendió con un anuncio basado tanto en los modelos internacionales como en una curiosa estadística personal.

Ramis es meteorólogo y también capitán de navío, labor esta última que ya no ejerce. Por su doble profesión, lleva adelante desde hace años un curioso registro: el estado del tiempo cada 15 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día de la Armada Nacional.

Tal como informáramos, Ramis anunció para ese día (el próximo sábado) una jornada radiante y muy calurosa. Sin embargo, el problema sobrevendría en la madrugada del domingo, con tormentas intensas, lluvias y vientos fuertes, con rachas de hasta 80 km/h.

Este jueves, en su espacio matinal en Informativo Sarandí, Ramis mantuvo su aciago pronóstico, y sumó otros elementos ante los que recomienda precaverse: el cambio abrupto de temperatura.

“El sábado, con 31 grados, será un día de playa”, mientras que el domingo se producirá una caída abrupta “de diez grados” hasta una máxima de 21. “Eso enferma”, señaló el experto.

Ramis destacó asimismo que, más allá de las fuertes rachas que podrían ocurrir en la madrugada, durante el resto del día soplarán “vientos sostenidos”, que en el sur podrían ser del orden de los 50 km/h.

Por ello, Ramis recomendó precaución durante toda la jornada del domingo, pero insistió en que los momentos más peligrosos serán durante la madrugada.

“Que no se les ocurra ponerse a arreglar nada, ni sostener ninguna chapa. Lo importante es la vida, no los bienes materiales”, expresó.

En cuanto al Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), este contempla una alta probabilidad de lluvias para el domingo, pero de momento no añade datos sobre el viento.

Por su parte, el servicio internacional The Weather Channel anuncia un máximo de 50 km/h.