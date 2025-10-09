Policiales

Punta del Este: hallan una granada en el mismo lugar en el que apareció otra hace un mes

Alejandro Pérez, vocero de la Armada Nacional, informó este jueves sobre el hallazgo de una granada de mano en Punta del Este.

Curiosamente, el hallazgo se produjo en el mismo sitio en el que hace un mes se localizó otra granada: la playa de Piedras del Chileno, al oeste de la península.

Según el portavoz, el artefacto era obsoleto y presentaba signos de deterioro y oxidación.

Tras la intervención de Prefectura para preservar el área y la notificación a Fiscalía, se dispuso convocar a personal de la Brigada de Explosivos del Servicio de Material y Armamento del Ejército, que procedió a retirar el objeto.

Tal como informáramos, la granada hallada el mes pasado era de un modelo más reciente y su aspecto no denotaba obsolescencia.

Carlos Efraín Pérez, segundo jefe del Batallón n° 4, dijo entonces a la emisora fernandina FM Gente que el artefacto “reunía condiciones para ser manipulado”.

Asimismo, explicó que se trata de un tipo de granada que “hace más de 10 años que el Ejército Nacional no tiene activa”, y enfatizó que “tuvo que venir del extranjero”.

Si bien la granada hallada hoy parece afectada por el paso del tiempo, eso no significa que no revista peligro. Por el contrario, el paso del tiempo deteriora los componentes de estos artefactos y los vuelve inestables, por lo que pueden estallar incluso si no se activan.