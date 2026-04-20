Puma perdido en Canelones: un animal “potencialmente peligroso” apareció en la búsqueda

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La Intendencia de Canelones, el Ministerio de Ambiente, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales y la Policía Nacional llevan adelante un intenso operativo en la zona de Camino de los Horneros, en Canelones, en busca de un puma avistado por vecinos desde el pasado miércoles por la noche.

En diálogo con Doble Click, el presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta, adelantó que las autoridades evalúan “qué hacer” y de qué forma seguir buscando al animal.

El jerarca detalló que la Policía recaba información de las cámaras de videovigilancia para poder rastrear al animal, que han buscado con drones térmicos en la noche.

Vieta dijo que la zona en la que podría estar el puma es “agreste; verdaderamente, es campo y pajonales”. El jerarca lo describió como “un lugar bastante complejo”.

Sin embargo, en medio de la búsqueda del puma, funcionarios de la Intendencia de Canelones y del gobierno nacional encontraron un mono “potencialmente peligroso” en una casa, que “estaba en condiciones que no eran favorables para el animal”, según la versión de Vieta.

Desde la Intendencia de Canelones, en tanto, señalaron a Montevideo Portal que no consta que hayan encontrado un mono en ninguna vivienda. Entienden que el episodio se refiere a uno de hace unos días, cuando un animal de similares características fue hallado en Aguas Corrientes, pero cuya búsqueda no tiene que ver con la del puma.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente informó que “realizaron un operativo de búsqueda exhaustivo”, en el que peinaron “la totalidad de la zona” en la que se reportó la presencia del puma.

Las autoridades seguirán el monitoreo del área y continuarán trabajando ante denuncias concretas. Así, pidieron a la población que, en caso de avistamiento, no se acerquen al animal y realicen la denuncia a través del 911, al 1828 (teleatención del Gobierno de Canelones) o al WhatsApp 098 490 889 del Ministerio de Ambiente.