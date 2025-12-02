Proyecto de tunel en 18 de Julio: comercios dicen que precisarán “protección económica”

Locales

Federico Celsi, directivo de Grupo Centro, colectivo que nuclea a los comerciantes de la zona, dijo en diálogo con Radio Oriental que ante el posible avance de la obra debajo de la avenida 18 de Julio, son cautos. Sin embargo, señaló que se necesitará una “protección económica” para las empresas si las obras se llevan a cabo.

“Es importante el tiempo de obra, este tiene que ser el menor posible, pero si se realiza la obra en los horarios normales de la construcción la duración va a ser mayor”, dijo.

Y agregó que sería fundamental llegar a un acuerdo para hacerlas en un horario distinto, porque si no muchas empresas van a quedar en el camino, a pesar de las ayudas económicas.

“Cuánto menos dure la obra, menos tiempo de asistencia va a tener que dar el gobierno a las empresas y quizás se compense parte de esa asistencia”, afirmó. Celsi no tiene dudas de que se va a llegar a un acuerdo, porque lo que se pide no es “alocado”.

El intendente Mario Bergara se refirió el lunes, durante una entrevista con Radio Carve, al impacto que tendrá la obra en los comercios durante el tiempo de construcción. Si bien no adelantó detalles, dijo que la comuna considera algún tipo de contemplación para los comerciantes.

Consultado sobre si tuvo encuentros con la intendencia o el Ministerio de Transporte, Celsi confirmó que han tenido conversaciones formales e informales, pero al no haber una certeza clara de en qué lugares va a ser la obra, no es momento de afinar detalles.

“Nosotros, en general, siempre vemos con buenos ojos que la intendencia y el gobierno pongan foco en el centro, la inversión que hay que hacer en términos relativos es menor en el centro que en otros lugares, porque acá ya está todo armado”, completó.

