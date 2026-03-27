Política

Proyecto de Transporte Metropolitano: dónde serán las paradas de los BRT por 18 de Julio

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) dio más detalles acerca del Proyecto de Transporte Metropolitano, la iniciativa para “mejorar sustantivamente la movilidad en el departamento”.

Tal como informáramos, la iniciativa responde a un acuerdo entre la Intendencia de Montevideo (IM), la Intendencia de Canelones y el gobierno nacional para “avanzar en un proyecto amplio de movilidad”, que tendrá como eje dar “preferencia” al transporte público.

Se prevé, pues, la construcción de carriles preferenciales por los que circularán ómnibus biarticulados, conocidos como Buses de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés).

“En esta primera etapa, la transformación del Sistema de Transporte Metropolitano contempla la creación de dos troncales BRT. La línea A irá desde Zonamérica, por Cno. Maldonado y Av. 8 de octubre. La línea B, lo hará desde El Pinar por Av. Gianatassio y Av. Italia”, informó la comuna en la noche de este viernes 27 de marzo. Ambas líneas confluirán en un “nodo de intercambio subterráneo” ubicado en Tres Cruces, para luego circular por la avenida 18 de Julio hasta la plaza Independencia, completando con un circuito dentro de Ciudad Vieja.

Los ómnibus tienen una capacidad para transportar entre 170 y 220 personas y permitirán reducir a 10 minutos el trayecto desde la plaza Independencia hasta Tres Cruces.

Asimismo, se establecerán siete paradas a lo largo de la principal avenida de la capital, que irán desde la salida del ómnibus del intercambiador de Tres Cruces hasta la Plaza Independencia. En concreto, estas serán:

• Tres Cruces

• un punto en 18 de Julio “a definir, con ancho suficiente” entre las calles Alejandro Beisso y Martín C. Martínez

• 18 de Julio entre Fernández Crespo y Arenal Grande (frente a la estación Ancap)

• 18 de Julio, frente a la Plaza de los Treinta y Tres (también llamada de los Bomberos)

• 18 de Julio, frente a la explanada de la IM

• 18 de Julio, frente a la plaza Fabini (también llamada del Entrevero)

• Plaza Independencia

Estas paradas “aprovechan” los espacios públicos “importantes” frente a los que están como “prolongación de la acera”. “Es decir, en los puntos donde hay parada, la vereda no se angosta, ya que usan el espacio público frente a ella para canalizar la circulación peatonal”, indica el documento difundido por la comuna.

A su vez, se van a mantener todos los cruces semaforizados “por su relevancia como pasos peatonales”, y se retirarán los giros a la izquierda de ingreso a 18 de Julio. Quedará para “análisis posteriores, de ser necesario, la continuación” del carril BRT en intersecciones de bajo caudal de tránsito, así como la disposición de pasos peatonales a desnivel “en puntos clave”, como la plaza Independencia o la Universidad de la República.

La propuesta cuenta con una ciclovía y una línea para autos privados en una dirección y en otra hasta Ejido; a partir de allí, la dirección hacia la Ciudad Vieja se mueve hacia la calle Colonia, pasando a tener un solo carril para automóvil.

Además, se dispondrá de cambios en el sentido de la calle Soriano y prohibiciones para estacionar en otras (Canelones, Colonia o Uruguay, por ejemplo).

“Esta solución implica una transformación integral, con carriles exclusivos para transporte colectivo, prioridad semafórica, paradas accesibles y de calidad, mejora de veredas y cruces, incorporación de arbolado y equipamiento, mejora en calles transversales y paralelas”, finaliza la IM.

Se puede leer el proyecto más en detalle a continuación:

Propuesta BRT 18 de Julio by Montevideo Portal

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