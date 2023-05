Proyecto de Udelar suspende conferencia sobre pasado reciente por “sorpresa” de Familiares

Política

Montevideo Portal

El proyecto de extensión universitaria Cruzar, integrado por docentes y estudiantes de las facultades de Información y Comunicación, Ingeniería y Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), suspendió la conferencia de prensa que había anunciado este lunes, en la que prometía informar este martes sobre un documento militar con “información relevante sobre lugares de enterramientos y destino de detenidos-desaparecidos”.



La suspensión fue anunciada luego de que el Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos manifestara su “sorpresa”. “Actualmente no contamos con el documento mencionado. Asimismo, consultamos y el equipo nos comunica que al día de la fecha no se tiene el documento militar. Aclaramos que no conocemos nuevos datos que puedan aportar a la búsqueda sobre lugares de enterramientos y destino de las personas detenidas desaparecidas”, expresó el colectivo en un comunicado de prensa.

“La conferencia no versa sobre posibles lugares de enterramientos”, destacó Familiares.

Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares, dijo a Montevideo Portal que el proyecto Cruzar había presentado dos solicitudes de acceso a la información que fueron negadas por parte del Ministerio de Defensa. “Iban a iniciar acciones judiciales, iban a anunciar eso. Generaban expectativas sobre algo hipotético”, declaró.

Montevideo Portal