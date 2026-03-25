Política

Proyecto en 18 de Julio: las calles que serán “libres de ómnibus”

Montevideo Portal

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió este miércoles al anuncio realizado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, tras la definición de que no se realizará el túnel en 18 de Julio.

Bergara afirmó en rueda de prensa que la decisión responde a un acuerdo entre la Intendencia de Montevideo (IM), la Intendencia de Canelones y el gobierno nacional para “avanzar en un proyecto amplio de movilidad”, que tendrá como eje dar “preferencia” al transporte público.

El intendente dijo que en el “tramo central” de la avenida 18 de Julio se concentrarán las paradas y la circulación de ómnibus articulados, en sentido “de ida y de vuelta”. La frecuencia de estos ómnibus será cada un minuto y medio.

El intendente también detalló que desde Tres Cruces hasta plaza Independencia el carril preferencial para ómnibus tendrá seis paradas.

El plan también prevé en 18 de Julio la presencia de una ciclovía y un carril para autos particulares en ambos sentidos hasta el cruce con la calle Ejido; desde ese punto, para transitar hacia Ciudad Vieja, se deberá circular por la calle Colonia.

Será por la vía principal sobre 18 de Julio donde circularán los ómnibus con pasajeros que vendrán desde El Pinar hacia el Centro, por lo que esto también reduce la circulación de transporte público en las vías donde en la actualidad circulan los ómnibus suburbanos.

En esa línea, Bergara dijo que se promoverá la existencia de otras calles que serán “libres de ómnibus” para “facilitar el transporte individual”.

La calle Paysandú será liberada del transporte colectivo, al igual que San José, y además se modificará el sentido de la calle Soriano, con el objetivo de “habilitar espacios mayores para el tránsito de autos particulares”.

Por último, el jerarca señaló que se analiza “vaciar de ómnibus” la calle Colonia o la avenida Uruguay como parte de la reconfiguración del tránsito en la zona.

Por su parte, no está previsto que se disminuyan los cruces que atraviesan la avenida 18 de Julio.

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