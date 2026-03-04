Prospección sísmica en Uruguay: la empresa y los detalles detrás del proyecto

Política

El Poder Ejecutivo aprobó el plan de gestión ambiental que iniciará la exploración sísmica en aguas uruguayas.

La resolución, con fecha de este viernes 27 de febrero, tiene la firma del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y en ella se aprueba el plan de gestión ambiental, el plan de navegación y la propuesta de mecanismo de compensación económica presentados por la compañía Viridien —bajo la razón social CGG Services (US) Inc.— “para las temporadas 1 y 2 de parte de la fase 1” de su proyecto de “prospección sísmica offshore tridimensional”. La norma establece que el plan debe estar sujeto al “estricto cumplimiento de los compromisos y condiciones que surgen” del acuerdo pactado.

Viridien se presenta como una compañía “de tecnología avanzada, datos digitales y de la Tierra que amplía los límites de la ciencia para lograr un futuro más próspero y sostenible”. Fue fundada en 1931 bajo el nombre Compagnie Générale de Géophysique (CGG) y cambió su nombre en 2024. Actualmente tiene oficinas alrededor del mundo; la única de Sudamérica está en Río de Janeiro, Brasil, de acuerdo con el sitio web de la empresa.

Ese mismo año llevaron a cabo el proyecto Uruguay 3D Reimaging para “identificar el riesgo de exploración y nuevos objetivos de producción con imágenes de alta calidad”. “Recientes descubrimientos en las costas de Namibia han arrojado nueva luz sobre el margen conjugado de Uruguay, donde condiciones de formación similares han reproducido yacimientos similares”, indica la empresa acerca de la iniciativa.

Este proyecto mapeó más de 25.000 kilómetros cuadrados de la costa uruguaya, en las zonas en las que ahora se plantea el proyecto de prospección sísmica, y las dividió en los mismos bloques, denominados OFF con números que van del uno al siete. El documento, con detalles acerca de la intención de explorar las aguas profundas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), fue elaborado por trabajadores de Viridien y de Ancap.

La documentación

Montevideo Portal accedió a un informe de Viridien disponible en el Ministerio de Ambiente de enero de 2026 en el que se brindan más detalles acerca de cómo sería el proyecto.

La campaña de relevamiento sísmico se realizará en la ZEE uruguaya en el océano Atlántico, en los bloques denominados por Ancap como OFF-1, OFF-2 y del OFF-4 al OFF-7. De esta manera, se afectará un área total de 51.000 km2.

El plan de prospección sísmica divide al área total considerada en cinco fases: las fases I y II, correspondientes a aguas someras, abarcan un área de prospección de 12.895 km2 y 12.253 km2 respectivamente; mientras tanto, las fases I, II y III de aguas profundas abarcan un área de prospección de 5.119 km2, 12.013 km2 y 8.624 km2.

Se estima que la adquisición sísmica demorará 269 y 202 días para las primeras dos fases, mientras que las otras tres llevarán 124, 248 y 176 días, respectivamente. En total el proyecto llevaría 1.019 días, poco más de dos años y medio.

La prospección se realizará “las 24 horas los 7 días de la semana, con eventuales detenciones por malas condiciones climáticas, reparaciones o mantenimiento”.

El buque sísmico (encargado del levantamiento de datos) llevará 50 personas, quienes trabajarán en turnos diurnos y nocturnos (de 12 horas cada uno) con una rotación de cinco semanas de trabajo y cinco de descanso. Por otro lado, en los buques de apoyo (uno de suministro y otro de escolta, que “garantiza una navegación segura”), se estima una tripulación de 10 personas por buque.

Las operaciones de prospección se realizan utilizando fuentes de sonido: son seis subarreglos en pares, y cada par está compuesto por 19 fuentes y cinco de respaldo.

Según la documentación, el margen continental uruguayo “acumula materiales siliciclásticos, carbonáticos y mixtos, con gran potencial para la generación de hidrocarburos”.

¿Y los impactos ambientales?

El proyecto incluye una evaluación ambiental, que permite identificar, valorar, evaluar y proponer medidas de gestión, mitigación o compensación para los impactos potenciales asociados en función del previo estudio y caracterización del sitio, señala el texto.

“Los impactos sobre la fauna marina pueden ser de menor o mayor intensidad, dependiendo del grupo animal afectado. Los impactos pueden ser directos, tanto de índole físico como fisiológico, e indirectos por el deterioro de hábitats. Se identifican dos grupos de impactos directos, cuya definición está asociada con la superación de los umbrales acústicos de cada grupo auditivo: desorientación y alteración en el comportamiento, y afectación física y mortandad. Los impactos potenciales se asocian a la superación de umbrales acústicos específicos para los distintos grupos auditivos de especies, por lo cual se establecieron valores guía de referencia”, establece el documento.

También se realizaron estudios de posibles impactos a actividades en la zona, como la pesca comercial, o la ubicación de cables submarinos y de rutas de tráfico marítimo.

Asimismo, un equipo técnico realizó una modelación de propagación acústica para establecer medidas con el objetivo de minimizar los impactos residuales en términos sonoros. De esta forma, se estableció que se deberá respetar una distancia de mitigación de un kilómetro para mamíferos marinos, además de realizar “un adecuado procedimiento de aumento gradual de las fuentes de aire comprimido, el impacto residual sobre los mamíferos marinos será admisible”.

Por otro lado, se elaboraron también lineamientos del plan de gestión ambiental. De acuerdo con la empresa, se centran en los aspectos ambientales “más relevantes del emprendimiento por su posible afectación al ambiente, según se desprende de la evaluación de impactos ambientales realizada”.

El conjunto de acciones que el proyecto deberá incluir para gestionar la operación y monitorear sus efectos en el ambiente incluyen programas de gestión para la protección de la fauna marina, gestión de residuos (sólidos, líquidos y emisiones) y “prevención de riesgos y respuesta ante contingencias, incluyendo contaminación por hidrocarburos”, entre otros factores.

De esta forma, el documento determina que el desarrollo de la fase I-aguas someras “generará impactos ambientales negativos residuales admisibles, luego de aplicadas las medidas de mitigación y compensación”.

“Sin perjuicio de ello, se destaca la alta percepción social negativa de la actividad sísmica”, reconoce la empresa. “Atendiendo las preocupaciones sobre los impactos a la fauna marina manifestadas por la comunidad, además de las restricciones y medidas que se proponen en este informe para su protección, se sugiere que este ministerio defina un mecanismo que facilite la divulgación de los resultados de los monitoreos y de las actividades previstas para el control ambiental de la operativa”, continúa el documento.

Así, se defiende que de la implementación de este proyecto “no es esperable que se generen impactos ambientales inadmisibles, entendidos como aquellos efectos ambientales remanentes luego de la aplicación de las medidas previstas que impliquen que no se alcancen las condiciones umbrales de calidad ambiental adoptadas en la evaluación”.

Por ello se sugirió dar luz verde a la realización de la primera fase. La autorización de las siguientes etapas queda condicionada a la presentación y evaluación de los monitoreos a realizarse durante la fase 1, y a la definición del área protegida junto a las medidas de prohibición que se establezcan para garantizar los objetos de conservación, establece el documento.

Finalmente, se determinan una serie de recomendaciones para la llevada a cabo del proyecto. Entre ellas está que no se podrán activar las fuentes de sonido ante la presencia de cetáceos, tortugas y pinnípedos (tres especies “de particular preocupación”) en un radio de un kilómetro desde la fuente de sonido, además de que deberán apagarse inmediatamente ante la presencia de cetáceos (en el radio de mitigación de 1.000 m) y de tortugas y pinnípedos (de 600 m).

“El buque sísmico deberá contar —durante la prospección— con un mínimo de cuatro observadores de fauna marina”, añade el informe.

