Propietario de Hotel Aramaya negó malas condiciones y dijo que conocía a la víctima

Una mujer de 31 años falleció esta semana por un incendio en el Hotel Aramaya, lugar donde vivía junto a sus tres hijos, quienes están internados en cuidados intensivos por quemaduras e intoxicación.

La víctima fatal es Mónica Liliana Olivera, una de las 92 usuarias del Programa Mujeres con Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Por ese motivo, ella se alojaba en el Aramaya desde 2017.

Montevideo Portal se comunicó con uno de los dueños del hotel, quien prefirió no ser nombrado, y aseguró que conocía a Olivera. “Conocemos a todos nuestros clientes, porque los tratamos como debe ser, como humanos”, agregó el propietario.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, informó esta semana que el establecimiento, ubicado en avenida 18 de Julio y Paraguay, no contaba con la habilitación de Bomberos. Mides solicitó esa información a la Intendencia de Montevideo “por lo que tiene que ver con habilitaciones comerciales; y ahí está muchas veces el trámite de Bomberos”, explicó el ministro este jueves.

Horas antes de estas palabras del ministro, Cindy Ferreira Palomeque, hermana de la mujer que murió en el incendio, compartió en redes sociales un video con cuestionamientos a las condiciones del hotel. “Uno, la falla que hubo. Yo me enteré de que la falla que había en la electricidad mi hermana hace un año que venía pidiendo que se la arreglaran. Así enchufaran un cargador, se quedaban sin luz. Dos, el edificio no estaba habilitado para que lo habitaran personas. Tres, los extintores estaban vacíos, de decorado nomás. El rostrudo de Martín Lema lo vi diciendo que mis sobrinos van mejorando; raro porque mi cuñado me pasó el parte médico y mis sobrinos están graves”, dijo en un video difundido en la mañana de este jueves.

La hermana de la víctima dijo luego a Montevideo Portal que está “haciendo lo posible para que se investigue lo que pasó y se encuentren responsables”.

Uno de los dueños del hotel aseguró que, tal como informó en su momento la Intendencia de Montevideo (IM), el trámite de Bomberos estaba “en curso”.

“Se habían recargado los extintores hace poco, porque era uno de los requisitos para que la Intendencia nos dejara seguir operando”, expresó.

Consultado sobre las instalaciones eléctricas, que, según denuncian, “no estaban en condiciones de recibir personas”, el propietario negó que esto fuera cierto y planteó la posibilidad de que la fatalidad haya sido provocada por “casualidad”.

¿Qué provocó el incendio? Uno de los dueños del hotel respondió que prefiere no adelantar nada en ese sentido y que, por el momento, no pensaban dar más declaraciones: “Se ha dicho mucho; es mejor que el río siga su cauce y las cosas se comprueben con hechos”.

