Hermana de mujer fallecida en Hotel Aramaya: “La familia no va a dejar su muerte en vano”

Por Alejo Piazza

alejopiazza

El incendio que se registró el lunes en el Hotel Aramaya terminó con la vida de una mujer de 31 años y con dos de sus tres hijos internados en cuidados intensivos por quemaduras e intoxicación, aunque al momento su situación es “estable”, según informaron desde la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Por el caso hablaron con los medios las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y hasta el dueño del hotel. Sin embargo, hasta ahora la familia no se había pronunciado públicamente. Pero esta situación llegó a su fin: Cindy Ferreira Palomeque, hermana de Mónica Olivera Palomeque (media hermana legal de la mujer fallecida), utilizó su cuenta de TikTok para denunciar irregularidades en el caso y manifestar la postura de la familia.

“Buenos días, hoy ando por acá, no con muy buenas noticias. Mi hermana fue la mujer que murió en el incendio en el día de ayer por el hotel del Mides, mis sobrinos son los que están en el CTI, voy a marcar varios puntos”, comienza diciendo Cindy en el video publicado el miércoles.

“Uno, la falla que hubo. Yo me enteré de que la falla que había en la electricidad mi hermana hace un año que venía pidiendo que se la arreglaran. Así enchufaran un cargador, se quedaban sin luz. Dos, el edificio no estaba habilitado para que lo habitaran personas. Tres, los extintores estaban vacíos, de decorado nomás. El rostrudo de Martín Lema lo vi diciendo que mis sobrinos van mejorando; raro porque mi cuñado me pasó el parte médico y mis sobrinos están graves. Yo no digo que lo de nosotros sea el centro del mundo, pero él preocupándose por todo menos por una gurisa de 31 años que perdió la vida. Tres menores se quedaron sin madre. Ya que se hizo el que fue al hospital, ¿vio en qué estado están mis sobrinos? Tienen todas las vías respiratorias quemadas. Pregunto: ¿qué va a pasar con Mides?, ¿qué hay que hacer? Porque pusieron gente en un edificio que no estaba habilitado, con extintores que estaban de decorado. Lo que hiciste Martincito [por Martín Lema] fue farandulear porque tu ‘lo lamento mucho’ a mi hermana no me la va a devolver”, agrega.

Montevideo Portal dialogó con la hermana de la víctima del incendio para profundizar en las denunciadas realizadas. En primer lugar, aseguró que la familia se encuentra “haciendo lo posible para que se investigue lo que pasó y se encuentren responsables” porque en el caso se presentan varias presuntas irregularidades, por ejemplo, “que los extintores estaban vacíos y los pases de agua estaban cerrados”.

“Las instalaciones no estaban en condiciones de recibir personas porque, como fue mi hermana, podría haber sido cualquier otra persona. Lamentablemente para los dueños del hotel y el ministro Lema, Mónica tenía una familia atrás que no va a dejar su muerte en vano”, expresó.

“Esto no puede quedar así porque esto no va a devolver a mi hermana, pero no quiero que quede todo así porque mi familia sabe que si hubiesen estado las cosas en regla mi hermana se hubiese salvado. Capaz que el incendio no se hubiese evitado, pero la muerte de mi hermana sí. Hay personas que nos han llamado y nos dijeron las condiciones deplorables de ese hotel. Hay personas que fueron al hotel y nos dicen que están queriendo tapar las cosas de una manera tan sucia, por ejemplo, conectando las mangueras donde no estaban, abriendo los pases de agua”, contó.

Por otra parte, criticó que las autoridades salgan a la televisión a informar que se habían comunicado con la familia cuando en verdad “no se comunicaron nada con la familia”. Cuestionó, además, que tampoco los jerarcas del Mides ni los dueños del hotel se hayan hecho presentes en el sepelio y velorio de su hermana.

“Por respeto a mi sobrino no grabé esa instancia porque nadie movió un dedo por mi hermana. Mi hermana tuvo un velorio y un entierro gracias al movimiento de mi familia”, dijo, y se preguntó que, si están investigando el caso, por qué sale el dueño del hotel a hablar en la televisión diciendo que habría que investigar por qué Mónica estaba alojada en ese recinto.

“En su debido momento se van a recopilar las grabaciones donde, tanto el dueño del hotel y Lema, salen hablando y mintiendo, y se va a levantar otra correspondiente denuncia porque ellos están mintiendo. Ayer Lema dijo que se comunicaron con la familia; una cosa es hablar con el papá de mi sobrina, pero con la familia de Mónica no se comunicó en ningún momento. No se hizo presente ni para mi sobrino, porque ayer nosotros tuvimos que ver cómo a un niño se le iba el alma con su mamá, cómo un niño de 13 años estaba destrozado al ver cómo la enterraban”, sostuvo.

Finalmente, planteó más incógnitas con respecto a la muerte de su hermana. Según dijo, en el entorno familiar se preguntan cómo Mónica quedó encerrada en el baño y no pudo salir de ese lugar. En ese sentido, argumentó que conocían perfectamente a su hermana y que la gente que sacó a su sobrino le indicó dónde quedó encerrada.

“Si es así como ellos dijeron, le daba el tiempo para salir. Algo pasó, hubo otra gente que se comunicó conmigo diciendo que las puertas del hotel estaban hinchadas por la humedad y se le pudo haber trancado”, indicó, y concluyó diciendo que no va a dejar que “sigan saliendo públicamente a mentir” y a “responsabilizar a mi hermana” porque ella “no es responsable de que en hotel haya bomberitos ni mangueras”.

