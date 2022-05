Primer trimestre: visitaron el país más de 390.000 turistas que gastaron US$ 383 millones

Economía

Montevideo Portal

El Ministerio de Turismo difundió este miércoles los datos estadísticos sobre turismo correspondientes a la temporada 2021-2022, en particular del primer trimestre de este año y semana de turismo, que cayó en abril.

En conferencia de prensa el ministro Tabaré Viera informó que ingresaron a Uruguay en los primeros tres meses del año 391.683 turistas. Más de un 60% fueron provenientes de Argentina y 14,3% de Brasil, señaló Viera.

Según el informe presentado por el Ministerio, durante el primer trimestre del año ingresaron a Uruguay 235.964 argentinos, 46.968 uruguayos, 56.161 brasileños, 7.059 paraguayos, 10.469 chilenos, 15.442 europeos y 6.236 estadounidenses.

El destino preferido fue Punta del Este, que recibió 153.095 visitantes, seguido por Montevideo con 71.378 turistas, Colonia con 29.741 y el litoral termal receptó 34.581 visitantes.

Las costas oceánicas, por su parte, recibieron 36.689 visitantes, mientras otros destinos fueron los receptores del resto.

En el informe presentado se consignó además que 287.189 turistas manifestaron que vinieron al país por “ocio y vacaciones”, 58.253 para visitar a familiares y amigos y 17.891 por trabajo o razones profesionales.

Otros 15.470 señalaron a Uruguay como “segunda residencia”.

Ingresos de divisas

En relación al ingreso de divisas, se informó que entraron al país por turismo durante el primer trimestre de 2022 algo más de US$ 383 millones, siendo los argentinos ( 236 millones) y los brasileños (US$ 60 millones) los que más gastaron.

Disgregando otros orígenes, los uruguayos que ingresaron al país gastaron US$ 26 millones, los chilenos US$ 11 millones, los paraguayos US$ 9,6 millones, los europeos US$ 22 millones y los norteamericanos casi US$ 6 millones.

La información presentada por el Ministerio de Turismo está basada en la Encuesta de Turismo Receptivo y la Dirección Nacional de Migración.

El destino que más divisas recibió fue Punta del Este (US$ 239 millones), seguido por Montevideo con US$ 59 millones, las costas océanicas con US$ 24 millones y la Cota de Oro con US$ 9 millones. El sector termal percibió alrededor de US$ 10 millones entre enero, febrero y marzo.

Según los datos históricos anuales proporcionados, en 2018 Uruguay recibió 3.711.948 turistas que gastaron más de US$ 2.000 millones; en 2019 fueron 3.220.602 los visitantes que gastaron US$ 1.754 millones y en 2020 hubo 1.000.909 visitantes con un gasto de US$ 675 millones.

El peor año registrado fue en 2021, pandemia mediante, cuando apenas se registraron 233.694 visitantes turísticos, que dejaron como saldo US$ 179 millones.

Uruguayos por el mundo

Por su parte, la cartera apuntó que 157.043 residente en Uruguay viajaron al exterior durante enero, febrero y marzo, principalmente a Argentina (85.466) y Brasil (40.716).

Los otros destinos preferidos por los uruguayos fueron Europa, a donde viajaron 13.677 personas, Paraguay y Chile.

En relación a los gastado por los uruguayos en el exterior se consignó que el monto fue de US$ 113 millones, de los cuales US$ 37 millones fueron en Argentina y US$ 24 millones en Brasil. En el caso de Europa, fueron casi US$ 30 millones.

Montevideo Portal