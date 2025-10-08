Presupuesto: oficialismo rechazó todas las propuestas de colorados y se votará en el pleno

Política

Sobre la madrugada de este miércoles, finalizó la etapa de debate sobre la ley de Presupuesto presentada el 31 de agosto por el Ejecutivo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados.

En la noche del pasado martes, se votaron los artículos sustitutivos o modificativos que presentó la oposición. Previo a que se diera la instancia de decisión, los partidos que integran la coalición republicana —blancos, colorados e independientes— se reunieron para definir aspectos vinculados a la presentación de ítems con cambios en la redacción y determinar su postura ante el proyecto presentado por el gobierno.

Tal como informó Montevideo Portal, el Partido Colorado presentó varias modificaciones, como la propuesta de que el impuesto mínimo global se trate en la Comisión de Hacienda una vez aprobado el proyecto de Presupuesto. Esta iniciativa fue rechazada por los legisladores del Frente Amplio y no se aprobó en la comisión especializada.

La fuerza política incorporó en sus propuestas artículos modificativos relacionados con la independencia administrativa del Poder Judicial y con la educación, que incluyen la reorganización de recursos destinados a la seguridad pública, la Udelar y la ANEP.

En materia de seguridad, Gurméndez dijo a Montevideo Portal que se buscó una “anticipación de la contratación de 1.000 agentes y de 500 efectivos de la Guardia Republicana”. Esta presentación realizada por los colorados quedó sin efecto porque la bancada oficialista no la votó.

Además, el Partido Colorado rechazó la creación de nuevas agencias, debido a que es “burocracia” y todo lo vinculado a eso no será votado por los legisladores opositores. A pesar de no estar de acuerdo, la inclusión de nuevas agencias públicas fue aprobada por el oficialismo.

Gurméndez explicó que, aunque el Frente Amplio no acompañó ninguna de sus medidas, desde el oficialismo anunciaron que en el plenario de la Cámara de Diputados se presentará la reorganización de partidas, por lo que habrá “algunas alternativas” de la bancada frenteamplista a los pedidos de la oposición.

Tras la finalización de este estudio del proyecto del Presupuesto Quinquenal, se deberá votar en la Cámara baja, para que luego pase al análisis en la Cámara de Senadores.

