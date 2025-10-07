Política

Colorados piden que impuesto mínimo global se trate por fuera del Presupuesto

Diputados de la coalición republicana se reunieron este martes para definir su posición con respecto a los artículos sustitutivos o modificativos que presentó el Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto quinquenal.

En la noche del pasado lunes, los legisladores de la Cámara baja votaron y aprobaron los artículos cuya redacción no presentaban cambios con respecto al Presupuesto entregado en el anterior periodo de gobierno.

Dirigentes de los partidos Colorado, Nacional e Independiente se reunieron para determinar su accionar con respecto a los ítems presentados en el proyecto.

Según dijo el diputado colorado Gabriel Gurméndez a Montevideo Portal, “son 47 artículos sustitutivos y aditivos que planteó el gobierno”. “Son muy diversos, algunos si los acompañamos porque mejoran alguna redacción, mientras que a otros no porque son modificaciones que ya el artículo de fondo nosotros no lo vamos a acompañar”, añadió.

Sobre el impuesto mínimo global, el legislador explicó que plantearán en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, que el impuesto se trate en la Comisión de Hacienda una vez aprobado el proyecto de presupuesto.

Por otro lado, explicó que “hay muchas diferencias respecto a la creación de la cantidad de agencias, como por ejemplo la agencia metropolitana y la agencia de los medicamentos en el ámbito de salud pública”.

Sobre las últimas horas de este martes se votarán los artículos modificativos y los planteos realizados por los partidos de la oposición.

