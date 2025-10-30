Presupuesto: Intergremial Universitaria anuncia medidas por negativa de Sánchez en reunión

Política

Una delegación de la Intergremial Universitaria se reunió en la tarde del pasado martes 28 de octubre con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, por el presupuesto designado a la educación pública, principalmente a la Universidad de la República (Udelar), y a la ciencia y tecnología.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC), la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur) —que conforman la Intergremial—, “preocupa que la señal que sigue dando el Poder Ejecutivo es que, ante una situación fiscal argumentada como ‘compleja’, [quedarán] nuevamente postergados en la asignación de los recursos mínimos necesarios para sostener condiciones de trabajo y estudio adecuadas en la Udelar”.

Según señalaron los gremios, el Ejecutivo se negó al envío de un mensaje complementario en el proyecto de Ley de Presupuesto para garantizar más dinero a la casa de estudios. Además, tampoco planteó una “hoja de ruta clara” de cómo va a cumplir con el 6% del producto bruto interno (PBI) para la educación pública más el 1% para investigación (el histórico “6+1%” reclamado por los sindicatos educativos).

“Mientras la Ley de Presupuesto proyecta un crecimiento del PIB para los próximos años, la educación pública retrocede”, enfatiza la Intergremial.

Por otro lado, la delegación planteó a Sánchez que se retiren los artículos sobre los cambios en la gobernanza de ciencia y tecnología incluidos en el proyecto de ley, actualmente a estudio de la Cámara de Senadores. Estos, argumenta la Intergremial en el texto difundido, tienen como cometido “centralizar” en el Ministerio de Economía y Finanzas y en Presidencia de la República la política de innovación, ciencia y tecnología “dejando a las instituciones como Udelar con incidencia menor o nula, al tiempo que profundiza una orientación mercantilizadora del conocimiento”.

“El Poder Ejecutivo se negó a retirar dichos artículos. Planteamos que se requiere una nueva Ley de Ciencia y Tecnología discutida democráticamente con todos los actores”, sostuvieron los sindicatos de la educación.

En respuesta, señalaron que no tienen “otra opción que seguir defendiendo lo obvio”. “Apelamos ahora a continuar el camino de la movilización para exigir que los senadores hagan los máximos esfuerzos para mejorar los recursos para nuestra Udelar”, finaliza el documento.

Consultada por Montevideo Portal, la dirigente de UTHC María Montañez aseguró que Sánchez les rechazó el envío de un mensaje complementario aduciendo que es en el Senado donde la Intergremial debería buscar más recursos.

A su vez, indicó que no se descarta “nada”, ni paros ni movilizaciones, hasta que termine la discusión del Presupuesto en el Senado. “Seguramente hagamos movilización con paro el día que va la Intergremial a la Comisión [de Presupuesto integrada con Hacienda, el 19 de noviembre], como hicimos cuando fuimos a la de Diputados”, señaló.

