Presos de Punta de Rieles levantaron huelga tras acuerdo con autoridades penitenciarias

Policiales

Luego de una reunión realizada en la tarde de este martes entre el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza y su equipo, el director de la Unidad N°6 (Punta de Rieles), Omar Vera, y voceros de las personas privadas de libertad del establecimiento, se levantó la huelga iniciada el pasado lunes por los internos.

Según informaron desde el Ministerio del Interior a Montevideo Portal, las partes acordaron el levantamiento de las medidas que implicaban la suspensión de las actividades laborales y educativas y el cese del retiro y distribución de los alimentos elaborados en la unidad.

Entre los acuerdos alcanzados, se resolvió que se instalen emprendimientos del Estado en la unidad y la creación de un Polo Industrial, que las visitas se desarrollen dos veces por semana, mejoras en las instalaciones destinadas a las visitas conyugales y en la frecuencia del uso de patios.

Nada Crece a la Sombra, que es una ONG que trabaja en programas socio-educativos y de salud en cárceles, informó las razones que habían motivado la huelga: "cierre de emprendimientos productivos, reducción de actividades, reducción y cambios en los días de visita, no se permite ingreso de fruta, verdura, harina, y otros insumos, no se permite ingreso de ropa blanca, cambios en visitas conyugales, y no se puede circular con las visitas, como se hacía antes".