Presidente paraguayo criticó a cancilleres por no coordinar encuentro con Lula da Silva

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, cuestionó este sábado no haber podido coordinar un encuentro bilateral con su par brasileño, Lula da Silva.

En el marco de la Cumbre del Mercosur, celebrada en Foz do Iguaçu, Brasil, el mandatario paraguayo demostró su descontento tras no poder coincidir con Lula da Silva en la inauguración del Puente de la Integración, que conecta la ciudad paraguaya de Presidente Franco con la brasileña de Foz de Iguazú.

En su discurso, Peña aseguró: “Me queda un gusto amargo. Veo que todavía, a pesar de los avances, veo una mezquindad política. Más allá de los discursos que repetimos cada seis meses en estas cumbres, cuando tenemos que implementar muchas de las acciones, no vemos grandes avances”.

El mandatario hizo referencia a la descoordinación con el presidente brasileño para realizar la inauguración del puente, aunque asumió “en parte” la responsabilidad. Además, apuntó contra la Cancillería de Paraguay y la de Brasil.

“No puedo comprender que, después de 50 años de haberse inaugurado el Puente de La Amistad, las cancillerías no se hayan podido poner de acuerdo para que usted [Lula da Silva] y yo nos podamos encontrar”, afirmó el presidente paraguayo.

Por último, Peña invitó a su par a encontrarse en la inauguración de un puente que une las ciudades de Carmelo Peralta (Paraguay) y Puerto Murtinho (Brasil).

“Los cancilleres han demostrado que no son capaces de ponerse de acuerdo”, sentenció.

