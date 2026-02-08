Presidente del sindicato de la Guardia Republicana pide renuncia de jerarca de Interior

Política

Montevideo Portal

El presidente del sindicato de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, pedirá la renuncia del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Víctor Abal, por lo que entiende son comentarios que “no corresponden, a sabiendas del sumario” que le abrieron a él.

Según indicó Piedra a Montevideo Portal, Abal lo tildó de “sheriff civil” al comparecer ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado. “No pretendemos repetir inercialmente lo que han sido las direcciones de convivencia que han tenido un representante como un sheriff civil, por decirlo de algún modo, que iba a todas las reuniones y que generaba compromisos que después no se cumplían. Hablo de distintas dificultades que nos comentan los vecinos y vecinas”, manifestó ante los legisladores el jerarca del Ministerio del Interior, según consta de la versión taquigráfica del 26 de noviembre de 2025.

Abal llamó de esta manera a Piedra porque el dirigente sindical ha actuado de “nexo” entre vecinos de distintos barrios y la Secretaría de Estado. De hecho, en la tarde del pasado 7 de febrero se convocó a personas de La Teja, Belvedere y Paso Molino a una “reunión urgente por la inseguridad”, donde participó Piedra y también estuvo presente el diputado y exviceministro del Interior, Pablo Abdala.

Asimismo, el presidente de la Unión de Policías de la Guardia Republicana (Unipolgr) también fue convocado a la Comisión de Seguridad “por vecinos, por el tema de la inseguridad”, indicó a Montevideo Portal.

De tal forma, Piedra y otros dirigentes del sindicato se reunirán el próximo martes 10 con el subdirector de la Secretaría General de la cartera, Ruben Amato. Allí plantearán el pedido de renuncia de Abal ante las “expresiones” utilizadas en la Comisión de Seguridad. También mencionarán el problema de los suicidios en el personal policial, ya que se van registrando 16 casos en 14 meses, además de “un informe que realizó un policía” después del último clásico entre Nacional y Peñarol que “amerita una investigación”, sentenció Piedra.

Montevideo Portal