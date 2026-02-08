Policiales

Policía de 25 años se quitó la vida el sábado; sindicato alerta por 16 casos en 14 meses

Un efectivo de la Guardia Republicana se quitó la vida en la jornada del pasado sábado 7 de febrero, según informó el sindicato de esta unidad del Ministerio del Interior.

Se trataba de Nicolás Dos Santos, de 25 años. Hacía cuatro años que estaba en la Policía, y su pareja también es funcionaria, según dijo el presidente del sindicato de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, a Montevideo Portal. “Estaba en el PADO, hacía turnos de ocho horas. Nos llega información de que una semana trabajó siete días”, comentó el dirigente.

“Sabemos que el PADO son horarios rotativos, pero sí o sí por ley tienen que respetar el descanso (48hs semanales), no se está respetando”, añadió.

Un problema mayor

En tal sentido, desde el gremio increparon al titular de la cartera, Carlos Negro, por 16 suicidios de oficiales en 14 meses.

“Desde hace tiempo venimos señalando lo mismo y nada cambia. La sanidad policial sigue llegando tarde, desbordada o directamente ausente cuando más se la necesita”, recriminó la Unión de Policías de la Guardia Republicana (Unipolgr) en X en la madrugada de este domingo.

En tal sentido, los oficiales sindicalizados insistieron en que la salud mental del policía “parece seguir siendo un tema incómodo, secundario, algo que se menciona en discursos, pero no se aborda con políticas reales, sostenidas y con resultados visibles”.

“El desgaste psicológico, el estrés permanente, la presión laboral, la falta de apoyo y la exposición constante a la violencia no se resuelven con parches ni con comunicados. Se resuelven con prevención, acompañamiento profesional serio, seguimiento continuo y decisiones políticas claras”, subraya la publicación.

A entender de la Unipolgr, esto “no está pasando”. “O, si se intentó, los resultados no están a la vista”, criticó.

Para el sindicato, cada nuevo suicidio registrado “es una alarma que no fue atendida a tiempo”. “No alcanza con lamentar después. Hay responsabilidades cuando se mira para otro lado”, arremetió en el comunicado.

“Por los que ya no están y por los que siguen de pie, esto no puede seguir siendo normalizado. La salud mental del policía también es seguridad pública”, finaliza el texto.

Respecto a este tema, Piedra mencionó que hasta ahora no han tenido respuesta del Ministerio del Interior sobre estos reclamos. “Se armó una comisión dentro del ministerio por el tema de la salud en la cual no fuimos convocados”, recriminó.

De acuerdo con el presidente de Unipolgr, el martes mantendrán una reunión con el subdirector de la Secretaría General de la cartera, Ruben Amato, en la que esta cuestión “va a ser uno de los temas a plantear”.

“Esto responde a una sobrecarga operativa permanente. Está marcada por la exposición de violencia que hay en la sociedad y el estrés crónico, [además de] turnos extensos y la cultura de aguantar y callar que se está normalizando en la guardia, y eso genera un desgaste psicológico tremendo”, manifestó el dirigente sindical.

Línea Vida: 0800 0767 *0767.

Línea de apoyo emocional: 0800 1920.

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.

