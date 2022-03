Presidente de Sutel reclamó a la coalición que debata sobre la LUC con los sindicatos

Política

No lo vieron a Molina

El presidente del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, criticó a la coalición multicolor por querer debatir únicamente con sus pares senadores y diputados “marginando a los sindicalistas”.

Entrevistado en el programa Punto de Encuentro de radio Universal (970 AM), Molina sostuvo que “el gobierno ha tomado la decisión de discutir solamente el tema de la Ley de Urgente Consideraciones (LUC) con senadores y diputados de la oposición dejando de lado, en el debate, a las organizaciones sociales que hemos acompañado el proceso de las firmas”.

“Hemos planteado discutir y hasta el momento no nos han dado ningún tipo de respuestas” reflexionó el dirigente, al tiempo que añadió: “solamente discuten con la oposición de gobierno”.

Molina señaló que “lo que está pasando es que quieren colocar sobre la mesa la lógica que esta es una disputa entre el Gobierno y la oposición cuando en realidad no es así”.

“El 28 no se cae ningún gobierno”

Molina recordó que el secretario general de la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Gustavo González, “planteó discutir el tema de la vivienda” y hasta ahora no han “tenido respuestas” al tiempo que añadió que “otros compañeros han planteado discutir el tema de la seguridad, por ejemplo, y tampoco hemos tenido respuesta”.

Molina recordó que no están “contra toda la LUC (sino) contra 135 artículos”. “El 28 de marzo no se cae ningún gobierno sea el resultado que sea. Vemos que el actual Gobierno y la coalición multicolor está actuando para discutir solamente con sus pares” legisladores. “Nosotros no tenemos problema en debatir con quien sea” dijo Molina.

Sobre las encuestas que dan cuenta de una ventaja a favor del no a la derogación, Molina señaló: “las mismas encuestas, en oportunidad de las firmas, decían que no íbamos a llegar y la sensación de la gente era muy distinta al resultado de esas encuestas”.

“Todos sabíamos que (esta etapa de cara al referéndum) iba a ser muy difícil porque en esta instancia superior era evidente que el gobierno iba a salir a defender su Ley de Urgente Consideración”. De todas formas “hasta el momento no hemos escuchado nada de algún tipo de argumento que defienda los 135 artículos”, concluyó el dirigente sindical.