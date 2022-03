Presidente de Sutel advierte por “caída de clientes” de Antel por portabilidad numérica

Política

El presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, cuestionó el balance presentado por Antel, que decía que la empresa volvió a cerrar el ejercicio con números positivos y desde la empresa destacan que es la cifra de crecimiento más alta desde el año 2005.

El año pasado, la compañía estatal cerró el ejercicio con una ganancia neta de US$ 247 millones, lo que significó un crecimiento del 38% en comparación, según informó el diario El País el pasado lunes.

Molina dijo a Montevideo Portal que el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, “maneja unos números muy bonitos, dice que Antel ha llevado la inversión más importante en la historia, pero nos gustaría saber a qué se refiere”. “En estos tiempos no ha habido cable submarino, no ha habido fibra óptica, ni Data Center o Antel Arena. No sé a qué se refiere”, acotó.

El presidente de Sutel reconoció la importancia de que se inauguren 14 antenas en el interiorSi vamos a lo que pasó, aplaudimos que se inauguraron 14 antenas en el interior: “está bien si se ve en la línea de que se sostenga la inversión en algunos aspectos para la conectividad, en lugares alejados. En los últimos años Antel no inauguró, pero puso en funcionamiento, más de 100 antenas por año”.

“Cuando habla de números maravillosos hablamos de un ahorro en lo que tiene que ver con la inversión, porque no hubo inversión. No conocemos la estrategia de Antel. Colocar módems nuevos en la casa de clientes no es una estrategia, es una necesidad técnica de hacerlo. Vender más servicios es una necesidad que Antel tiene”, agregó.

Molina sostuvo que “los números están siendo favorables porque no hubo inversiones grandes. Hay un ahorro enorme porque no hubo ingreso de personal. Los sectores de atención comercial van a tener complicaciones a la hora de brindar su servicio, esperemos se concreten ingresos”.

“Nos gustaría saber cuántos clientes de Antel se han ido, tenemos una información distinta a la que se viene brindando”, aseguró. En ese sentido, según una gráfica proporcionada por Sutel en base a información de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) Movistar fue la empresa que ganó más clientes que Antel y Claro a partir del 12 de enero, que se implementó la portabilidad numérica. Los datos están divididos por quincena.

Gurméndez dijo días atrás a El País que “lo más relevante en este contexto de mayor competencia es que Antel ganó solo en enero y febrero 18.463 servicios, una cifra muy superior a igual período del año pasado”. “Y en ese número, siguió, se suma el saldo positivo de 1.500 clientes que se cambiaron desde Claro y Movistar a la empresa pública haciendo uso del nuevo derecho consagrado en la LUC, lo cual dejó a la compañía estatal como la única telefónica del mercado con un balance favorable en el llamado “mercado de las portaciones”, aseguró.

Molina cree que “es apurado hacer un análisis de la situación hoy cuando no ha pasado ni un año de la aplicación de la portabilidad numérica”. “Para nosotros fue un error que el gobierno tomara la decisión de comenzar con esto el 12 de enero, cuando es uno de los artículos que pretendemos derogar el 27 de marzo”, afirmó. “Fue una decisión política y económica continuar con esto”, concluyó.