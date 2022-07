Locales

Presidente de Conaprole: lógica gremial es “genero conflicto y por eso me tenés que pagar”

Gabriel Fernández instó a que finalice la problemática en torno al sector. "No podemos vivir de conflicto a conflicto", exclamó.

Montevideo Portal

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) mantuvo un paro en Montevideo este martes que duró entre las 9:30 y las 12:30 en el marco del conflicto que mantiene el gremio con la empresa lechera.

El presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, dijo a Montevideo Portal que desde la empresa plantean una "propuesta de recuperación salarial de la pérdida del período puente de una manera muy beneficiosa".

"De lo más beneficioso que se ha presentado a nivel del Ministerio de Trabajo (MTSS). Hay una condición de mantenimiento de salario; hay una partida puntual para el último año del convenio que también son condiciones muy beneficiosas. ¿Qué es lo que pide la industria a cambio? Que, durante el período que está vigente este acuerdo, no haya conflictos por temas económicos, de carácter salarial, salvo que se generen reestructuras que afecten el trabajo o que se afecte la fuente de trabajo por alguna decisión empresarial o de cambio de alguna fuente de trabajo que genere perjuicios", sostuvo.

Fernández expresó que Conaprole "ha firmado 39 acuerdos con su sindicato en los últimos 10 años, más allá de los ajustes de salario".

"La lógica del sindicato es 'yo te genero conflicto y vos por eso me tenés que pagar más'. Esa no es una lógica justa y razonable en una cadena láctea donde hay muchos actores que no han tenido la suerte de ajustar los salarios como le han ajustado los funcionarios", aseveró el empresario.

En esta línea, el ejecutivo manifestó que la empresa "básicamente" está de acuerdo con lo que plantea la "cláusula de paz" planteada por el MTSS. "No la llegamos ni a evaluar porque la FTIL (Federación de Trabajadores de la Industria Láctea) se levantó y se fue inmediatamente", apuntó.

"Estamos abiertos a conversar para tratar de salir de esta situación que nos genera daño importante a todas las partes. El funcionario de Conaprole que piense que esto no lo perjudica creo que comete un grave error", afirmó.

Asimismo, Fernández aclaró que Conaprole no negociará una salida económica que "deje la puerta abierta para que, al día siguiente, el sindicato vuelva a generar conflictos por temas económicos". A su entender, la situación ya implica un "desgaste importante", por lo que esa resolución al conflicto conllevaría "aumentar el desgaste" y el conflicto.

"Basta, ¿no? Se acabó. No podemos vivir de conflicto a conflicto", instó el empresario.

El de hoy y los que vienen

Luis Goichea, del sindicato de Conaprole, explicó a Montevideo Portal que se prevén dos movilizaciones más: este jueves 7 de julio, en el marco del paro general del PIT-CNT, y otra el próximo jueves 14 por la asamblea nacional de la FTIL.

En ambos casos hay un tema que los trabajadores no pueden "obviar", comentó Goichea, que es el de las "guardias mínimas imprescindibles para recibir la leche". Según mencionó, se les entregará "cerca de seis millones de litros a nivel de todas las industrias lácteas" en cada uno de esos días; "si nosotros no recibiéramos la leche, además de que los productores deben tirarla, las leches de las cisternas también se echarían a perder", señaló el sindicalista.

Por eso se establecerán guardias para descargar la leche en planta y procesar "lo mínimo imprescindible" para que haya lugar y espacio para continuar recibiendo leche durante el día.

Perjuicios

Al respecto, Fernández apuntó que estas medidas sindicales generan pérdidas y "perjudican la cadena de valor". Por ende, "nos perjudica a todos", añadió.

Asimismo, detalló que desde Conaprole se mantiene "siempre" una "inquietud" en torno al mantenimiento de las guardias gremiales para que no se perjudique la materia prima. "Hasta ahora, por suerte, no se ha tirado leche; lo que sí se daña las características y las condiciones de calidad del producto en la medida que se demoran todos los procesos productivos", manifestó el presidente de la cooperativa.

Consultado respecto a si habrá guardias para estos dos paros planteados del 7 y 14 de julio, Fernández respondió que hasta donde él sabe, sí, pero "es una prerrogativa del sindicato", afirmó.

Finalmente, el ejecutivo se refirió al despido de la trabajadora que motivó un paro de los trabajadores. Fernández expresó que se la separó del cargo "por razones de servicio, de funcionamiento y de disconformidad del área" con ella y dejó en claro que la decisión "no tuvo nada que ver" con el conflicto que atraviesa el sector.

"Todo el mundo sabe que Conaprole no hace persecución de trabajo y que si toma una decisión de este tipo es a través de todas las garantías del caso y a través de decisiones pensadas y adaptadas en el ámbito que corresponde y obviamente ligado a todas las condiciones de legislación laboral que corresponden. Cobró lo que debe cobrar y, si el día de mañana la funcionaria hace un reclamo en el MTSS, la cooperativa va a hacerse cargo de lo que deba hacerse cargo si corresponde", concluyó el empresario.

Montevideo Portal