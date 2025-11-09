Política

Presidente de BSE aclaró que no es licenciado en Historia y que nunca se presentó como tal

El presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), Marcos Otheguy, envió un comunicado a los funcionarios del organismo en el que hace “aclaraciones sobre información errónea”, respecto de su presunto título de licenciado en Historia.

“Me gustaría dirigirme a ustedes para aclarar una información errónea que ha surgido estos días. Mi prioridad es el Banco de Seguros del Estado. Por eso considero que las explicaciones del caso debo hacerlas primero ante ustedes, trabajadoras y trabajadores del banco que con su esfuerzo y trabajo han construido esta institución”, dice el texto, al que accedió Montevideo Portal.

Otheguy aclara que no es licenciado en Historia y que “nunca” se presentó como tal. “Cursé la Licenciatura en Historia durante la década del 90, pero no llegué a completarla. Cualquier referencia que me atribuya ese título es un error”, asegura.

En la misma línea de sus dichos el viernes pasado, el jerarca sostiene que se trata de un “error administrativo”, para el cual ya solicitó su corrección.

“Todo esto forma parte de una serie de ataques a la labor del banco que se iniciaron con episodios tan increíbles como el cuestionamiento a la compra de insumos para uno de los mejores centros de atención médica que tiene el país, el hospital que atiende a los trabajadores y trabajadoras.”, asevera Otheguy.

Así, afirma que “detrás” de este “ruido pasajero” hay “una concepción que intenta menoscabar la importancia de instituciones y servicios que brinda el Estado”.

