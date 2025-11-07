Presidente del BSE fue presentado en varios documentos como licenciado, pese a no serlo

Política

En las últimas horas, se instauró una polémica en redes sociales tras conocerse que el presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), Marcos Otheguy, fue presentado hace años en varios documentos oficiales como licenciado, pese a que no terminó la carrera.

El exlegislador figuraba como “licenciado en Historia” por la Universidad de la República en el currículum que estaba cargado en la página web de la biblioteca del Palacio Legislativo.

Además, al menos dos documentos de gobierno del año 2013 lo presentaban como tal, cuando era director de Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Según constataron usuarios en redes, el jerarca dejó de figurar en documentos oficiales más recientes como “Lic.” y pasó a serlo como “Sr.”.

El exsenador Charles Carrera dijo en 2020, durante la fundamentación del voto para otorgarle la venia como director del BSE, que Otheguy había cursado la carrera “en su totalidad”, pero le faltaba presentar la “monografía final”.

Este año, el legislador frenteamplista Nicolás Viera, a la hora de dar su visto bueno para que el exintegrante de la lista 711 asuma como presidente de la aseguradora estatal, dijo: “Se ha formado en Historia, a través de una licenciatura en Historia en la Universidad de la República”.

A raíz de los documentos que tomaron estado público nuevamente en las últimas horas, Otheguy dio sus explicaciones en un programa radial. Entrevistado en La pecera (Azul FM), el jerarca explicó que, en el caso del CV que aparecía en la web del Poder Legislativo, hubo un “error administrativo” en la transcripción.

El presidente del BSE dijo que en el citado documento figura que no completó una tecnicatura en Gerencia y Administración en la Universidad ORT, algo que sí hizo. “Se trabucó lo de incompleto: en vez de ponerlo en la licenciatura, lo pusieron en la tecnicatura”, afirmó.

“No soy licenciado en Historia; sí cursé la licenciatura, pero nunca me presenté como tal ni firmé un documento como licenciado. Puede ser que en eventos me hayan presentado como licenciado; siempre aclaré que no lo soy”, agregó.

El diputado del Partido Colorado Carlos Rydström opinó que, a raíz de esta situación, Otheguy debería “dar un paso al costado”. “Desprestigian la política. Desprestigian a las carreras universitarias. Desprestigian a todos los que hacen el esfuerzo por recibirse. Le faltan el respeto al Uruguay y a los uruguayos”, escribió en su cuenta de X.

