Política

Presidencia publicó video hecho con IA que recrea la Declaratoria de la Independencia

Montevideo Portal

Presidencia publicó un video este lunes con motivo de la fecha patria de la Declaratoria de la Independencia, que se conmemora con un feriado todos los 25 de agosto.

En el material, hecho con inteligencia artificial (IA), se muestra una recreación del proceso que llevó a la independencia de Uruguay: “Hace 200 años, el 25 de agosto de 1825, en Florida, se celebraba un hito en el complejo y gradual proceso de independencia”.

“Ese día, los representantes de la Provincia Oriental se reunieron para aprobar las leyes fundamentales, que incluían la ley de Independencia, la ley de Unión y la ley de Pabellón”, cuenta Presidencia en su sitio web.

“Un video realizado mediante inteligencia artificial recuerda los principales momentos de ese proceso histórico. La producción realizada por Presidencia de la República está disponible en sus redes sociales”, agrega.

Desde que asumió el presidente Yamandú Orsi, en todas las fechas patrias el gobierno ha publicado videos de IA en recreación del hito correspondiente.

Montevideo Portal