Presentan programa de empleos por siete meses para 3.000 personas con salario de $ 18.000

Política

El gobierno presentó en Torre Ejecutiva este jueves Accesos, un programa que les brindará a 3.000 personas en situación de vulnerabilidad social la oportunidad de formarse y recibir durante siete meses con un salario mensual de 18.000 pesos.

El presidente Luis Lacalle Pou participó del lanzamiento del programa socioeducativo y laboral, que estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, quien afirmó que de esta manera se procura la autonomía laboral y el bienestar social de los beneficiarios. El presupuesto anual del programa se aproxima a $ 400 millones, informaron las autoridades.

Lema y el director nacional de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Alejandro Sciarra, destacaron que se trata de una propuesta de inclusión socioeducativa y laboral. Los jerarcas estuvieron acompañados en la presentación del secretario y el prosecretario de Presidencia, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, respectivamente; el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas; el de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y la subsecretaria del Mides, Andrea Brugman.

El ministro Lema dijo que Accesos procura el egreso y la superación de las personas. Además, informó que los participantes fueron seleccionados por técnicos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y no por sorteo. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) no formaron parte de este proceso, lo que, según las autoridades, posibilitó optimizar los recursos y ofrecer un salario mensual superior: $ 18.000.

La formación, coordinada por el Mides, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), incorpora becas de inglés de la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos, y además se dispondrá de la asistencia integral de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Por su parte, Sciarra destacó la firma de convenios entre el Mides y otras carteras, el Congreso de Intendentes, entes autónomos y privados, con el objetivo de que los usuarios de Accesos concreten oportunidades de formación laboral y educativa. El director nacional de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Alejandro Sciarra, informó que participarán del programa en todo Uruguay más de 1.500 jóvenes, 300 mujeres con hijos a cargo, 161 que abandonaron sus hogares por situaciones de violencia, 43 personas liberadas del sistema penitenciario, 135 en situación de calle y 248 con discapacidad o necesidad de cuidados.

Lema dijo en rueda de prensa que este "proceso de selección" de los participantes significa una mejoría con respecto a Uruguay Trabaja, un programa socioeducativo laboral creado por la ley 18.240 (en el año 2007) que se propone "generar mayores oportunidades de inclusión social mediante el trabajo, facilitando procesos de integración a través de estrategias socioeducativas de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica". Para el ministro, "el trabajo técnico focalizado" permite detectar y trabajar sobre "las principales dificultades".

Los beneficiarios son postulados por las distintas direcciones del Mides y así se busca "el egreso" de esos programas.

Las empresas que contraten a beneficiarios de Accesos podrán acceder a los estímulos establecidos en la Ley de Protección de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

También asistieron a la presentación del programa el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá; el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola; el prosecretario general de OSE, Juan Martin Jorge; el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez; el vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti; el alcalde del Municipio F, Juan Pedro López, y el presidente del Congreso de Intendentes, Guillermo López.