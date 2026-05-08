Preocupante: lo que se sabe acerca del bebé de seis meses que fue baleado en la cabeza

Anoche, minutos antes de las 22:00, un grave hecho de violencia se produjo en la zona de Malvín Norte.

Tal como informáramos, un ataque a disparos contra una vivienda situada en Iguá y Mataojo dejó como saldo a un bebé de seis meses baleado en la cabeza. Los datos primarios recabados en el momento indicaban que el pequeño se encontraba en grave estado.

Sin embargo, el parte policial posterior, al que tuvo acceso Montevideo Portal, detallaba que el médico que atendió al niño en primera instancia en el Hospital Pasteur había diagnosticado “roce de arma de fuego en cráneo, no reviste gravedad”.



Pero en la mañana del viernes un nuevo reporte desdijo esa información inicial.



De acuerdo con lo consignado por un parte policial posterior, el niño fue derivado luego al Hospital Pereira Rossell, donde se le hicieron nuevos estudios. Se comprobó entonces que el proyectil no se había limitado a rozar la cabeza del pequeño, sino que estaba alojado dentro del cráneo. Ahora permanece en el CTI con asistencia respiratoria mecánica.

El nuevo diagnóstico detalla que el niño presenta “proyectil alojado intracraneano con lesión intracraneana en estado grave” y aguarda atención de un neurocirujano.

El episodio

El reporte policial detalla que la Policía arribó al lugar tras recibir el llamado de una mujer, madre del bebé, quien advirtió que su hijo había sido “herido de bala a la altura de la cabeza” y que, pese a ello, “se encontraba consciente”.

En el lugar de los hechos se localizaron ocho cartuchos de balas calibre 9 mm, y se constató un disparo en una ventana de la finca.

Niños baleados

En un informe publicado a principios de año, la Plataforma de Infancias y Adolescencias dio cuenta de 66 casos de menores afectados por armas de fuego en 2025. Del total, 49 sufrieron heridas de bala y 17 fueron asesinados.



Fernando Olivera, referente del colectivo, señaló entonces en declaraciones a La Diaria que la normativa sobre armas es “sumamente laxa, con muy pocos controles y con determinadas flexibilidades”.

En 2024, desde el Hospital Pereira Rossell se informó un “cambio de perfil” en los casos de niños heridos de bala que atendían.

Javier Prego, a la sazón jefe de Emergencia Pediátrica del centro de salud, explicó en declaraciones al programa radial En Perspectiva que antes los casos eran accidentales en hogares, pero luego pasaron a predominar las heridas fuera del domicilio.