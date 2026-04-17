Un niño de 13 años estaba en su cama, entró una bala por el techo y le dio en la cabeza

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga las circunstancias en las que un menor de 13 años resultó herido de bala.
Según informó el reportero Guillermo Losa para el noticiero Telemundo, el hecho ocurrió durante la tarde del jueves en una finca en la zona de Colón.
De acuerdo con lo reportado, el niño estaba en su cama cuando, repentinamente, sintió la herida: una bala había ingresado por el techo de la vivienda y lo había alcanzado en la cabeza.
El menor fue trasladado al sanatorio Cudam, donde quedó internado. Pese al evidente cuidado que requiere una herida de bala en la cabeza, se informó que el menor estaría, afortunadamente, fuera de peligro.
Ahora se procura establecer el origen del proyectil, probablemente como consecuencia de un disparo al aire o de una balacera ocurrida en la zona.
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