Portfolio Capital: la Justicia dispuso medidas limitativas a Berrutti y a su esposa

Judiciales

La Justicia le impuso a Alejandro Berrutti y a su esposa, María José Argenti, medidas limitativas durante seis meses —como salir del país sin autorización, fijar domicilio y la retención de sus pasaportes— por la causa que investiga al fondo ganadero Portfolio Capital.

La medida fue fijada por el juez Fernando Islas. La defensa de Berrutti, Marcelo Domínguez, aceptó las medidas, que regirán hasta el 2 de junio del próximo año. Tal como informáramos, la audiencia iba a llevarse a cabo el pasado martes 2 de diciembre, pero finalmente se celebró este jueves.

El “fondo ganadero” fue el último que cayó en quiebra, luego de que alrededor de 400 accionistas dejaran de cobrar las utilidades por las que habían invertido.

Portfolio comunicó la situación a las personas que habían invertido, y desde entonces comenzó un proceso tanto a nivel penal como concursal. Sin embargo, la instancia prevista para este martes no se llegó a celebrar porque la defensa de los acusados argumentó que no tenía elementos, dado que no había obtenido acceso a la carpeta investigativa.

La audiencia se postergó para el próximo jueves, cuando la Fiscalía pedirá a la Justicia la imputación de Berrutti y Argenti por un delito de lavado, estafa y apropiación indebida. Se espera, además, que ambos sean enviados a prisión preventiva con el fin de que no entorpezcan la investigación.

El delito de lavado se configura porque, días después de que Berrutti y Argenti comunicaran la quiebra a los involucrados en la empresa, vendieron la casa en la que vivían en Carrasco.

Parte del dinero que obtuvieron tras la comercialización de la vivienda –ubicada en la calle Mantua– fue enviado al exterior y el resto lo cobró tanto en efectivo como en cheques, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la causa. Se estima que cobraron US$ 550.000.