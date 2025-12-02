Judiciales

Pareja de empresarios será imputada por lavado: venta en Carrasco y giro al exterior

Montevideo Portal

Este martes la fiscalía de Delitos Económicos de 3° Turno a cargo de Gilberto Rodríguez iba a celebrar una audiencia, la primera desde que surgieron las denuncias, por el caso del “fondo ganadero” Portfolio Capital.

La empresa era dirigida por el empresario Alejandro Berrutti, quien además había fundado la compañía, y por su esposa, María José Argenti.

El “fondo ganadero” fue el último que cayó en quiebra, luego de que alrededor de 400 accionistas dejaran de cobrar las utilidades por las que habían invertido.

Portfolio comunicó la situación a las personas que habían invertido, y desde entonces comenzó un proceso tanto a nivel penal como concursal. Sin embargo, la instancia prevista para este martes no se llegó a celebrar porque la defensa de los acusados argumentó que no tenía elementos, dado que no había obtenido acceso a la carpeta investigativa.

La audiencia se postergó para el próximo jueves, cuando la Fiscalía pedirá a la Justicia la imputación de Berrutti y Argenti por un delito de lavado, estafa y apropiación indebida. Se espera, además, que ambos sean enviados a prisión preventiva con el fin de que no entorpezcan la investigación.

El delito de lavado se configura porque, días después de que Berrutti y Argenti comunicaran la quiebra a los involucrados en la empresa, vendieron la casa en la que vivían en Carrasco.

Parte del dinero que obtuvieron tras la comercialización de la vivienda –ubicada en la calle Mantua– fue enviado al exterior y el resto lo cobró tanto en efectivo como en cheques, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la causa. Se estima que cobraron US$ 550.000.

Montevideo Portal