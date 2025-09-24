Políticos del FA consideraron que denuncia de Casás le “destrozó la vida” a Gustavo Olmos

Política

Tras el fallecimiento del exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos, Liliam Kechichian y el edil Gonzalo Zuvela recordaron cómo afectó en la vida del exlegislador frenteamplista la denuncia que recibió por acoso laboral y sexual por parte de su suplente Martina Casás.

El pasado lunes 22 de setiembre, Olmos murió luego de haber estado luchando contra el cáncer de lengua. Tato, como lo llamaban sus allegados, pasó los últimos dos meses de vida hospitalizado debido a su enfermedad.

En el último tiempo, su carrera política fue marcada por una denuncia por acoso laboral y sexual realizada por su suplente, Martina Casás, en el anterior periodo de gobierno. La causa fue rechazada por la Justicia. Ante esto, la denunciante impuso un recurso para que se reviera la investigación y se desarchivara.

Liliam Kechichian habló con Montevideo Portal y dijo que “Tato se murió con esa amargura de no haber cerrado” el caso. Además, sostuvo que, con el reclamo formal, Casás “le destrozó la vida". En tanto, mencionó que “el daño fue inmenso a su reputación, a su carrera política, a su vida personal”.

Agregó que cuando llegó la denuncia hicieron todo lo que debieron hacer. “Lo separamos del cargo, lo sacamos de todos los grupos de WhatsApp, que es lo primero que te piden en situaciones de este tipo, y fuimos al Tribunal de Conducta Política”, pero lamentó que “la otra parte transitó por el camino de lo que no hay que hacer, que es revictimizarse, aparecer en prensa y que se sepa su nombre y apellido”.

Sobre Casás, afirmó que “fue una suplente tratada de una manera extraordinaria todo el tiempo que actuó, incluso cobrando un salario, además de lo que podía cobrar en el Parlamento, para poder dedicarse full time” a sus actividades.

Las últimas charlas de Kechichian con Olmos no eran vinculadas a la denuncia, sino que intercambiaban sobre su “tratamiento, de su sostén en el futuro, porque había quedado afuera de todo, de la ayuda a los hijos, que estaban con él todo el tiempo”, por lo que hablaban de “cuestiones más íntimas y más familiares y más personales”.

En la misma línea, el edil Gonzalo Zuvela publicó un video en la red social X en el que despidió al exdirigente frenteamplista. “Un tipo que supo ser el mejor diputado de la legislatura pasada”, aseguró en el inicio del video. Posteriormente, dijo: “Le tocó atravesar una etapa jodida, una infame denuncia que lo trajo mal, nos trajo mal a todos, y que todavía no termina”.

“Tato querido, quedate tranquilo, porque hay varias justicias: hay una divina y está la otra justicia, la humana, y en esa vamos a dejar el cuero en la estaca para defender tu nombre, que lamentablemente lo han enlodado”, añadió.

