Un adiós: falleció el exdiputado frenteamplista Gustavo Olmos

La noticia fue confirmada a Montevideo Portal por la legisladora Liliam Kechichian.

Aquejado por una grave enfermedad, Olmos llevaba casi dos meses de hospitalización debido a un cáncer de lengua. Tenía 64 años.

Olmos fue estudiante de la Licenciatura en Físico-Matemáticas de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHC) a partir de 1982 y participó, ese mismo año, de la fundación de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de Enseñanza Pública (ASCEEP).

Fue delegado de su centro y coordinador de la seguridad de las actividades de la Semana del Estudiante de 1983 (junto a José Bayardi y Gonzalo Amejeiras). A partir de 1984, se integró al cogobierno como representante estudiantil, primero en el Consejo Interino, luego en el Consejo de la FHC y, por último, en el Consejo Directivo Central de la Udelar. Participó también de la fundación del Frente Independiente Universitario (FIU) en 1984 y formó parte del grupo que coordinaba la seguridad de Líber Seregni al ser liberado en marzo de ese año.

Su legislatura se vio marcada por la denuncia de su suplente, Martina Casás, quien lo acusó de acoso laboral y sexual, causa que a la postre fue archivada.

Los restos de Olmos serán velados hoy de 15 a 19 horas en la empresa Abatte, Tomás Basáñez 1275, junto al Cementerio del Buceo.