Política monetaria uruguaya está “sólida” ante presiones inflacionarias globales, dijo BCU

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El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió este martes mantener la tasa de política monetaria (TPM) en 5,75% desde la última reunión, a principios de marzo. El objetivo del organismo es “conducir la inflación” hacia la meta de 4,5% anual y de “mantener las expectativas de inflación alineadas con dicho objetivo en el horizonte de política monetaria (HPM), en un contexto de elevada incertidumbre global”.

El organismo recordó, así, que la inflación de marzo fue de 2,94% y pasó el piso del rango de tolerancia de 3%. “Las expectativas de inflación continúan alineadas con la meta en el HPM, tras un lapso relevante desde el inicio del conflicto en Medio Oriente: los analistas y los operadores primarios se mantuvieron en la meta de 4,5% anual, mientras que las empresas permanecieron estables en 5%”, reza el comunicado del BCU.

En el entorno global, por un lado, el escenario “luce especialmente incierto”, indicó el Comité de Política Monetaria (Copom). Se remarcó una “volatilidad inusual” en las monedas y en el precio de las materias primas, mientras que el precio del petróleo se mantiene por encima de los niveles previos al inicio de la guerra “y se incrementan los costos logísticos, lo que genera presiones inflacionarias” a nivel internacional.

Así, las proyecciones del BCU “muestran que la inflación enfrentará presiones al alza durante el próximo año”.

El organismo espera que se mantenga dentro del rango de tolerancia “y convergiendo a la meta en el horizonte de política monetaria”.

Para el Copom, dependerá “de la persistencia y profundidad del conflicto” qué tan grandes sean las presiones inflacionarias. “En este marco, la política monetaria —con las expectativas ancladas en la meta y la inflación en el piso del rango de tolerancia— se encuentra en una posición sólida para enfrentar estos riesgos inflacionarios”, aseveró el organismo en el texto difundido.

“En este contexto dinámico y volátil, el Banco Central del Uruguay continuará realizando un monitoreo permanente del entorno internacional y de sus implicancias para la evolución de la inflación y sus expectativas, y adoptará las próximas decisiones de política monetaria en función de dicha evaluación”, finaliza el comunicado.