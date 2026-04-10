Policía no recibió denuncias por motos ruidosas en Punta Carretas, pero hará operativos

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La Jefatura de Policía de Montevideo emitió un comunicado este viernes tras la circulación en redes sociales de videos que muestran una concentración de motocicletas haciendo ruidos molestos y maniobras imprudentes en la zona del barrio Punta Carretas.

“Ante la consulta referente a la circulación en redes sociales de videos en los cuales se habrían concentrado motocicletas en la zona de Punta Carretas, la Policía tomó conocimiento de dicha situación en las últimas horas”, comienza la misiva. No obstante, se aclaró que “al momento no se han recibido denuncias formales vinculadas a este hecho”.

Pese a la ausencia de reportes, las autoridades resolvieron adoptar medidas preventivas y coordinar acciones con otros organismos. En ese sentido, el comunicado señala que “se dispuso el monitoreo de la situación y la coordinación de acciones con la Intendencia de Montevideo y la Prefectura Naval”, con el objetivo de evaluar la evolución del fenómeno.

Además, se anunció la implementación de operativos en la zona para evitar incidentes. “Se prevé la realización de despliegues operativos preventivos en la zona, con el objetivo de mantener el orden público y prevenir eventuales situaciones que puedan afectar la convivencia ciudadana”, indica el texto oficial.

Finalmente, se exhortó a la población a cumplir con la normativa vigente y a colaborar con las autoridades. “Se exhorta a la población a respetar la normativa vigente en materia de tránsito y convivencia, recordando que cualquier situación irregular puede ser denunciada a través del servicio de emergencias 911”, concluye el comunicado.

La convocatoria ocurrió en la madrugada de este viernes en la estación de servicio ubicada en la rambla Presidente Wilson frente al Club de Golf de Montevideo, a escasos metros de bulevar Artigas. Según se puede notar en el video, publicado por la cuenta La tarde es tuya en Instagram y filmado desde un edificio cercano, varios de los vehículos se encontraban cerca de los surtidores de combustible haciendo ruidos molestos con sus motores y caños de escape.

Además, otros estaban circulando en una sola rueda —maniobra conocida como “willy”— por la zona del comercio y por la vereda, y otro de los motociclistas se encontraba “quemando cubierta”: hacer girar las ruedas de un vehículo detenido para generar humo y calor por fricción.

Tal como advirtieron vecinos del barrio en dicha publicación, este tipo de episodios no son nuevos en la zona, ya que estos grupos usarían dicho punto como lugar de concentración para luego dirigirse hacia Pocitos o a la zona de Kibón.

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