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Filman a decenas de motos haciendo ruidos molestos y “willys” en una estación de la rambla

Montevideo Portal

Una concentración de decenas de motos se produjo en la madrugada de este viernes en la estación de servicio ubicada sobre la rambla Presidente Wilson, a escasos metros de bulevar Artigas y frente al Club de Golf de Montevideo, en el barrio Punta Carretas.

Según se puede oír en el video, publicado por la cuenta La tarde es tuya en Instagram y filmado desde un edificio cercano, varios de los vehículos se encontraban cerca de los surtidores de combustible haciendo ruidos molestos con sus motores.

Además, otros estaban circulando en una sola rueda —maniobra conocida como “willy”— por la zona del comercio y por la vereda, y otro de los motociclistas se encontraba “quemando cubierta”: hacer girar las ruedas de un vehículo detenido para generar humo y calor por fricción.

Tal como advirtieron vecinos del barrio en dicha publicación, este tipo de episodios no es nuevo en la zona, ya que estos grupos usarían dicho punto como lugar de concentración para luego dirigirse hacia Pocitos o a la zona de Kibón.

Eventos de este tipo han causado molestias en personas de diversas zonas de Montevideo, tales como el Centro, Prado, Parque Rodó o Buceo, y el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, ha realizado operativos para intentar disuadir las concentraciones.

El tema cobró notoriedad en noviembre de 2025, cuando la cartera informó que estaba monitoreando e investigando la situación de varios grupos que circulaban incumpliendo normas de tránsito y se convocaban en redes sociales para realizar picadas, ruidos molestos y maniobras imprudentes en diversos sitios de Montevideo y del área metropolitana.

En ese momento, la intendencia y la Policía informaron que se habían llevado a cabo operativos tanto en la zona de Kibón como en el Museo Oceanográfico. Según datos aportados por la cartera, los efectivos colocaron 42 multas, sacaron la libreta de conducir a cuatro personas por circular alcoholizados, decomisaron otros cuatro vehículos y retiraron dos matrículas.

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